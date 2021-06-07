"Северный поток-2": пожертвует ли Байден интересами Украины

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Наталья Некрасова
Президент США Джо
Байден, решивший отменить санкции против газопровода "Северный
поток-2", может изменить свое мнение под давлением американских
конгрессменов, а в Евросоюзе также существуют противники этого проекта. Об этом
рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.
"Северный поток-2". Фото из открытых источников
Санкции против "Северного потока-2" при президентстве Дональде Трампе ввел Конгресс США, а не глава Белого дома, напомнил эксперт.
Чтобы Конгресс США принимал "нужные" решения, американскому президенту нужна сильная коалиция, продолжил Умланд. Создать коалицию, которая была бы лояльна к строительству "Северного потока-2", Байдену не удастся, считает эксперт.
По его словам, безоговорочные политические решения может принимать только президент России Владимир Путин, и его никто не остановит, а в Евросоюзе и США есть "институты и некие правила игры" для принятия стратегически важных решений. Но даже если допустить, что "Северный поток-2" достроят, эксплуатировать его в ЕС будет сложно, считает эксперт.
Напомним, одной из острых тем переговоров между Байденом и Путиным в Украине считают отмену санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Если его достроят, Украина может терять от транзита газа в Европу 3 млрд долл. в год. Отмену санкций Байден пояснил тем, что газопровод почти достроен, а отношения с Евросоюзом США портить не намерены.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как проходит подготовка к президентскому саммиту Джо Байдена и Владимира Путина.
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