"Северный поток-2": пожертвует ли Байден интересами Украины

Президент США Джо Байден, решивший отменить санкции против газопровода "Северный поток-2", может изменить свое мнение под давлением американских конгрессменов, а в Евросоюзе также существуют противники этого проекта. Об этом рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.



"Северный поток-2". Фото из открытых источников

"Может Байден решил пожертвовать интересами Украины ради объединения, ну, хотя бы с Германией против Китая, а лучше — с Россией. С Россией не получится, но хотя бы восстановить какие-то хорошие отношения… Есть институты, есть баланс сил. То же самое касается самой Америки. Это еще при Трампе было — Трамп риторически выступал против "Северного потока-2", но имел довольно дружелюбное отношение к Путину", — отметил Умланд.

Санкции против "Северного потока-2" при президентстве Дональде Трампе ввел Конгресс США, а не глава Белого дома, напомнил эксперт.

"Я думаю, что в этот раз тоже так будет. Если Байден пойдет по другому пути, если он будет скорее "голубем", чем "ястребом", тогда на него будет давление со стороны Конгресса… В Америке так, и в Германии так, и в Европейском Союзе так — там правитель не все решает", — пояснил политолог.

Чтобы Конгресс США принимал "нужные" решения, американскому президенту нужна сильная коалиция, продолжил Умланд. Создать коалицию, которая была бы лояльна к строительству "Северного потока-2", Байдену не удастся, считает эксперт.

"Конгресс США уже дважды в законах дал сигнал, что хочет остановить "Северный поток-2". Если Байден его будет и дальше продвигать, со стороны Конгресса будут дальнейшие действия… То же самое касается Евросоюза и самой Германии — там не все Меркель решает. Она должна держать некую коалицию. Она должна это провести через суды и создать общее положение для принятия такого решения", — рассказал Умланд.

По его словам, безоговорочные политические решения может принимать только президент России Владимир Путин, и его никто не остановит, а в Евросоюзе и США есть "институты и некие правила игры" для принятия стратегически важных решений. Но даже если допустить, что "Северный поток-2" достроят, эксплуатировать его в ЕС будет сложно, считает эксперт.

"Даже внутри Европейского Союза эксплуатация "Северного потока-2" будет сложной, потому что он противоречит законодательству, и это далеко еще не закрытая история. Амбивалентные сигналы, которые сейчас давал Байден, — я все равно остаюсь при своем, что этот проект не состоится", — резюмировал Умланд.

Напомним, одной из острых тем переговоров между Байденом и Путиным в Украине считают отмену санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Если его достроят, Украина может терять от транзита газа в Европу 3 млрд долл. в год. Отмену санкций Байден пояснил тем, что газопровод почти достроен, а отношения с Евросоюзом США портить не намерены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как проходит подготовка к президентскому саммиту Джо Байдена и Владимира Путина.

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