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Гончаренко назвал худшее развитие событий для Украины после запуска «Северного потока-2»

Гончаренко рассказал о "Северном потоке-2": Украине нужен многолетний газовый контракт

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей

Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" – развязывает России руки, Путина больше ничего не будет сдерживать для того, чтобы и дальше продолжать свою агрессию против Украины. Если Киеву все же не удастся остановить запуск "Северного потока-2", то главная задача тогда добиться хотя бы 10-летний контракт для украинской ГТС с объемом хотя бы 40 млрд куб. м. в год. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко назвал худшее развитие событий для Украины после запуска «Северного потока-2»

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Народный депутат считает, что единственная возможность остановить старт "Северного потока-2" – это убедить в этой целесообразности США. Если президент Зеленский во время официального визита в Белый Дом найдет нужные слова для Джозефа Байдена, то вполне может быть, что проект будет заморожен или остановлен. Если же слова не будут найдены, то худшая история для Украины будет состоять в том, что мы не получим никаких заверений после 2024-го года. Кроме слов должны быть какие-то действия и конкретные шаги от западных партнеров.

Гончаренко добавил, если так произойдет и гарантий нам никто не предоставит, то это будет означать полное фиаско Украины, как государства. Отметим, на днях глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" – это не просто коммерческий проект, это оружие в руках России, поэтому Европа должна гарантировать Украине энергетическую безопасность, объёмы и транзит газа.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/12181-ukraine-nuzhen-hotya-by-10-letniy-kontrakt-goncharenko-o-severnom-potoke-2
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