"Северный поток-2": возможно ли сохранить транзит газа через Украину

На полях саммита "Крымской платформы" состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, Германии и США. Официальные релизы дают мало конкретики.

"Северный поток-2" - фото из открытых источников

Может ли Украина получить реальные гарантии, что транзит российского газа после запуска "Северного потока-2" (СП-2) и истечения действующего контракта не прекратится? Какие действия можно предпринять с целью сохранить транзит? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Никаких гарантий со стороны Германии или США по продлению транзита после 2024 получено не было

По мнению народного депутата Украины VIII созыва, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве (22 августа) и переговоры министров энергетики (23 августа) лишь вновь обозначили геополитические и экономические риски для Украины вследствие запуска "Северного потока-2".

"Никаких гарантий со стороны Германии или США по продлению транзита после 2024 получено не было и, по-видимому, уже не будет. Хотя в публичной риторике мы, конечно, будем слышать заверения в недопустимости использования Россией газопровода как политического инструмента", – отмечает эксперт.

По его мнению, на самом деле Германия и США вполне могли увязать отказ от санкций по "Северному потоку-2" с обязательствами по загрузке украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Вместо этого Украину подталкивают к двустороннему диалогу с Россией по поводу нового транзитного контракта. Очевидно, что в таких переговорах РФ выдвинет политические требования по реинтеграции ОРДЛО, торможению "Крымской платформы", отказу от интеграции в НАТО или статусу русского языка. Подобные соглашения "газ в обмен на политику" уже увязывались с базированием флота в Крыму в прошлом", – напоминает Игорь Попов.

Он уверен, что прожекты о загрузке украинской ГТС в далеком будущем водородом навряд ли компенсируют потери от транзита и возросшие риски в сфере безопасности.

Противостоять запуску СП-2, что является фактически решенным делом, не имеет смысла

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич скептически относится к какому-либо роду гарантиям в отношении СП-2 и продолжениям транзита для Украины.

"Слишком много неочевидных факторов, составляющих этой истории, – поясняет он. –– Это, прежде всего, уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже осенью, а также новая (пока неясно – какая) конфигурация власти в Германии. Плюс, мы имеем еще достаточно длительный (до конца 2024 года) срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" на транзит. То есть, на данный момент невозможно спрогнозировать с достаточной достоверностью, как ситуация будет развиваться дальше", – поясняет Дмитрий Марунич.

Он считает, что противостоять запуску СП-2, который является фактически решенным делом, не имеет смысла.

"Нам необходимо предложить конкурентные условия для транзита российского газа в страны ЕС после окончания действия текущего контракта. С 2025 года. Это нормальная коммерческая история, тут нет никакой политики, – подчеркивает Дмитрий Марунич. – Поставщик ресурсов волен принимать решения о маршрутах поставки, исходя из своих внутренних оснований. И не должен использовать украинскую ГТС, если она для него неэффективна, дорога и неэкономична. Именно так можно ставить этот вопрос — и никак иначе".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Украине решили бороться с "Северным потоком-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!