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Главная Новости Политика внешняя политика Секретарь СНБО Данилов назвал главную цель России и Путина
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Секретарь СНБО Данилов назвал главную цель России и Путина

Украину может ждать крах

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал главную цель России и главы Кремля Владимира Путина. Об этом он сообщил во время интервью журналистам радио "Новое время".

Секретарь СНБО Данилов назвал главную цель России и Путина

Фото: Google

По его словам, Украина не должна заигрывать с Россией и оставить эти попытки из-за того, что наша страна может прекратить свое существование. Он отметил, что Украина может исчезнуть из-за этого. 

Данилов подчеркнул, что Россия не заинтересована в существовании независимой Украины, а президент РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и его команда были успешными.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. 

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО. Министр Культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и назвал рупорами российской пропаганды. 

Сам Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. 19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Джо Байден не звонит Владимиру Зеленскому.

Читайте также, почему Украина не вводит санкции против олигарха Коломойского. 


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