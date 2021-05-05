Сегодня в Украину прибудет госсекретарь США: что известно

Сегодня, 5 мая, в столицу прибудет глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Госсекретарь намерен посетить Украину на фоне наращивания агрессии Российской Федерации возле украинской границы и в оккупированном Крыму в прошлом месяце, пишет "Радио Свобода".

Энтони Блинкен - фото из открытых источников

Визит Блинкена — это демонстрация "непоколебимой" поддержки США "суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии", сказано в заявлении представителя Госдепа США Эдварда Прайса.

С его слов, госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также будет призывать наше государство к активной борьбе с коррупцией. Антикоррупционная реформа давно является одним из главных требований западных партнеров Украины. К слову, на прошлой недели в США снова затронули эту тему после увольнение главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева с должности.

Напомним, что ранее эксперты спрогнозировали для портала "Комментарии" итоги визита Энтони Блинкена в Киев. Специалисты считают, что стандартными обсуждаемыми с западными представителями темами станут вопросы реформ (в первую очередь – судебной системы) и антикоррупционный кейс, который могут ограничить борьбой с отдельными олигархами.

Учитывая вышесказанное, можно прогнозировать, что поддержка Украины со стороны США после встречи ограничится исключительно пределами интересов Штатов. А именно: санкциями и прочим давлением на РФ, продолжением поставок вооружения и консультативной помощью, усилением антироссийского кейса в самой Украине и внутриукраинскими преобразованиями, включая спектр вопросов по работе набсоветов, определенными назначениями, а также рынком земли и вопросами перераспределения активов украинских олигархов и банковского сектора.





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