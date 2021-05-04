Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе утвердили Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита в украинскую столицу главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Визит Блинкена в Киев: усилят ли США поддержку Украины - фото из открытых источников

Чего нам ждать от этого визита? Какие события могут усилить или ослабить поддержку Украины со стороны новой американской администрации? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

"Зеленский теперь может занести в свою политическую копилку переключение внимания США (хоть и с подачи Путина)"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей обращает внимание на то, что визит в Киев Нуланд и Блинкена — это финальная часть аудита украино-американских отношений, которая предусматривает личные смотрины.

"После их посещения Киева будет дан старт новому этапу в отношениях, многие проекты ускорятся, получив дополнительный стимул, — поясняет эксперт. — До этого момента американская администрация только формировала команду, которая займется Украиной, и собирала информацию по украинскому треку. Так бы может тянулось и дальше, но Путин и его побрякушки оружием у границ Украины вынудили США ускорить процесс и заняться Украиной немедленно. Вашингтону пришлось идти на публичные (и менее публичные) меры поддержки Киева, как, например, заявления первых лиц и звонок Владимиру Зеленскому. Теперь вот и личный визит первых лиц государства".

Обстоятельства, по мнению Игоря Соловья, сыграли на руку Зеленскому. Благодаря этому он может занести в свою политическую копилку переключение внимания США (хоть и с подачи Путина).

"Но это не означает, что американцы будут закрывать глаза на непоследовательность и другие неконструктивные действия Банковой и лично Зеленского только из-за внешней угрозы Украине или риска пророссийского дрейфа Зеленского, — предупреждает Игорь Соловей. — Ведь Нуланд как никто прекрасно осведомлена о ситуации в Украине. И в дальнейшем черпать информацию она будет не только из официальных каналов, а и от гражданского общества, от оппозиции. Ведь она знакома с ними ещё со времен Революции Достоинства, которую горячо поддержала. Недаром одним из пунктов в программе визита американских высокопоставленных чиновников предусмотрена такая встреча. Так что вряд ли Банковой стоит ожидать "теплой ванны".

"После назначения Нуланд стоит ожидать ужесточения антироссийской риторики США, как это было в период президентства Обамы"

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко уверена, что и официальное назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США, и ее столь скорый визит в Украину вместе с Блинкеном указывают на то, что Штаты планируют восстановить свое активное вовлечение на украинском направлении.

"Это подтверждает и то, что за день до визита в Киев Блинкен в Лондоне во время встречи с главами МИД G7 обсуждал военную ситуацию в Украине. А отношения с РФ обсуждались именно в контексте вопросов Крыма и Донбасса. То есть, можно прогнозировать усиление политического давления США и их союзников на РФ с помощью украинского вопроса", — считает Ева Антоненко.

По ее мнению, в этом контексте с высокой вероятностью на встрече поднимут вопрос о противостоянии информационному влиянию РФ, борьбе с ним и вообще с российской пропагандой. Возможно, это станет толчком для принятия закона о медиа, который, несмотря на критику, поддержали в посольстве США еще осенью прошлого года, подчеркивает эксперт. Да и в целом контроль за внутриукраинскими процессами со стороны западных партнеров может значительно усилиться, отмечает Ева Антоненко.

"Высока вероятность того, что после визита могут назначить спецпредставителя США по Донбассу в частности или Украине в целом. О возможности этого уже заявляли украинские топ-политики. Как следствие – произойдет некоторое вовлечение США в переговоры по Донбассу и Крыму, особенно учитывая поддержку со стороны Штатов "Крымской платформы". Да и в целом после назначения Нуланд стоит ожидать ужесточения антироссийской риторики США, как это было в период президентства Обамы. Одним из центральных также может стать вопрос управления "Нафтогазом", смену руководства которого осудили и США, и послы G7", — прогнозирует Ева Антоненко.

Она предполагает, что стандартными обсуждаемыми с западными представителями темами также станут вопросы реформ (в первую очередь – судебной системы) и антикоррупционный кейс, который могут ограничить борьбой с отдельными олигархами.

"Учитывая вышесказанное, можно прогнозировать, что поддержка Украины со стороны США после встречи ограничится исключительно пределами интересов Штатов, — говорит Ева Антоненко. А именно: санкциями и прочим давлением на РФ, продолжением поставок вооружения и консультативной помощью, усилением антироссийского кейса в самой Украине и внутриукраинскими преобразованиями, включая спектр вопросов по работе набсоветов, определенными назначениями, а также рынком земли и вопросами перераспределения активов украинских олигархов и банковского сектора".

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