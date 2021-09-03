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Сазонов о главном вопросе Зеленского и Байдена: ох, не зря пригорало так в Кремле

Джо Байден дал высокую оценку саммиту "Крымской платформы"

сегодня, 10:37
Автор:

Кравцев Сергей

Первым вопросом, который обсуждался на встрече в Белом Доме между президентом Зеленским и президентом Байденом был вопрос проведения саммита "Крымской платформы" в Киеве. Видно было, что Джо Байден осведомлен с тем, как прошел саммит. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов.

Сазонов о главном вопросе Зеленского и Байдена: ох, не зря пригорало так в Кремле

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины

Политолог отметил, если говорить про встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена, то уже гигабиты информации накопились – обсуждения, оценки в самых разных контекстах. Уже много сказано о том, какие темы обсуждались, почему встреча растянулась на два часа вместо сорока минут, что есть и чего нет в заявлении. Но очень интересно – какой был первый вопрос на этом саммите. 

Кирилл Сазонов отмечает, глава украинского МИД Кулеба говорит, что в первую очередь президент США поздравил Владимира Зеленского с успешным проведением саммита "Крымской платформы". США обещают тему поддерживать. 

"Так что саммит получился отличным и нужным, несмотря на нытье отдельных наших экспертов (низкий уровень гостей, ни одного представителя Латинской Америки — цитата). Ох не зря пригорало так в Кремле и у отдельных украинских политиков и их свиты. Ох, не зря...", – написал Кирилл Сазонов.

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Также читайте на "Комментариях" — Зеленский сравнил Украину с компанией Apple Стива Джобса, заявив, что в украинского государства еще все впереди. 



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Источник: https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4294401117313947
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