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Зеленский сравнил Украину с компанией Apple Стива Джобса

Глава государства заявил, что для Украины важно вернуть оккупированные Россией Крым и Донбасс, а также стать успешной страной

сегодня, 07:00
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что времени для того, чтобы мечтать и ничего не делать у Украины практически нет. Как передает издание "Комментарии", об этом лидер Украины сказал, общаясь со студентским и преподавательским составом Стэнфордского университета, пишет Офисом президента.

Зеленский сравнил Украину с компанией Apple Стива Джобса

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, Украина, к большому сожалению, потеряла слишком много времени и теперь у украинского народа нет мечты, но есть вполне конкретная цель, к которой страна упорно готова идти. В Украину возвращаются ее граждане с разных уголков мира, далее есть весьма понятная цель – возвратить Крым и Донбасс, стать лидером Европы.

Глава государства отметил, что развитие для Украины очень важно и он верит в то, что в скором будущем украинцы смогут определять свою власть на выборах просто зайдя в Интернет. 

Зеленский отметил, что все знают известную во всем мире компанию Apple, но мало кому известен тот факт, что всемирно известная компания когда-то делал первые свои шаги в гараже, также и Украина сегодня в очень похожей ситуации. По словам президента, он с командой тоже в свое время сидел в маленьком офисе и там озвучивал те вещи, о которых многие говорили, не веря в их реализацию. Теперь все изменилось. В этой части своей речи президент достал iPhone и рассказал об украинской новации "Государство в смартфоне". Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие годы Украина достигнет одного из ключевых своих приоритетов – переведет все государственные услуги онлайн.

Также читайте на "Комментариях" — находясь с официальным визитом в США Зеленский рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы Украина преобразилась.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vistupiv-u-stenfordskomu-universiteti-uk-70521
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