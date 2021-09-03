Крючка Минских соглашений больше нет: в ОП заявили о «прорывном достижении» поездки Зеленского к Байдену

План Москвы о том, что США будут давить на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений и выполнения всех требований, на которых настаивает Кремль, провалился. "Крючка" Минских соглашений больше не существует. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Право на власть" высказал военный эксперт, спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины

По его словам, после саммита Байдена и Путина в Женеве в мире заговорили о том, что США поддерживают Минские соглашения и будут настаивать, проводя работу с Украиной, на их выполнении. И вот перед поездкой президента Зеленского в Вашингтон все говорили о том, что администрация США будет настаивать в разговоре с украинской стороной на выполнении "Минска". Но случилось все наоборот. Мы видим, что в общем заявлении по итогам встречи в Белом Доме нет ни слова о Минских соглашениях.

Арестович называет это огромным поражением Путина и российского истеблишмента. Российские пропагандисты, российские дипломаты в один голос заявляли, что Москва никогда не позволит снять Зеленского и Украину с "крючка" Минских соглашений. Так вот теперь ни о каком "крючке" больше речь не идёт, его нет. Алексей Арестович уточнил, по крайней мере на этом крючке точно уже нет Зеленского и Украины. На Банковой называют это прорывным достижением в поездке Владимира Зеленского в Вашингтон, потому что больше США не есть относятся к той стороне, которая будет давить на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений, чего так хотелось добиться Москве.

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