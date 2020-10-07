Саммит Украина-ЕС: какие результаты он принес украинцам

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Таисия Ерохина
"Комментарии" вместе с экспертами подбили
итоги саммита
Украина-ЕС. За что стоит порадоваться, а что – огорчает? Какие можно
сделать выводы? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.
Фото: ОП
Политтехнолог, глава Института демократии и
развития "PolitA" Екатерина Одарченко обращает внимание на достаточно
сложные отношения внутри ЕС. Которые еще более усложнились в связи с коронакризисом.
Потому, подчеркивает эксперт, рассчитывать на солидную помощь нам не стоит по
объективным причинам. И выделяемые Украине 60 млн евро от ЕС – это очень
немного. К тому же, всё это целевого назначения – борьба с пандемией, развитие
гражданского общества, климатические моменты, некая гуманитарная помощь
Донбассу.
"Если мы говорим об интеграции в
евросообщество, это перспективы не одного десятка лет, как мне кажется. Если
быть объективными. Что также усложняет коммуникацию, – отмечает эксперт. – Если
же говорить о том формате сотрудничества, который имеем сейчас, а также о
пребывании Зеленского в Брюсселе, мы видим, что ЕС демонстрирует необходимость
сотрудничества с Украиной. Но не в том ракурсе и не в тех объемах, что нам бы
хотелось".
Екатерина Одарченко напоминает, что Украину на
саммите хвалили за законы, которые мы приняли, в частности, для получения
внешней помощи. Это и открытие рынка земли, и "банковский закон", известный как
антиколомойский. Она также обращает внимание, что высокий представитель
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
вновь повторил слова о важности судебной реформ.
"Он недавно побывал в Украине, где встречался
с нашими антикоррупционерами, к которым лично у меня скептическое отношение, –
отмечает политтехнолог. – Дело в том, что часто представители ЕС и США
находятся в неком информационном вакууме. Их позиция формируется несколькими
организациями, которые считают, что монополизировали влияние на аналитику об
Украине".
По мнению эксперта, месcеджи Борреля о борьбе с
коррупцией не несут четкого характера. Как и слова о важности судебной реформы.
"Конкретика не обсуждается. Дается лишь некая
общая характеристика, под которую могу подгонять то, что нужно для внутренней
политики, а не для развития страны", – считает Екатерина Одарченко.
Она подчеркивает, что страшилка, будто нам
отменят безвиз, опять возвращает нас к теме антикоррупционных органов. К работе
которых есть немало вопросов.
"К заявлениям об экономической интеграции, о
том, что торговля между Украиной и ЕС якобы выросла за четыре года более чем на
60% процентов, тоже нужно относиться осторожно, – считает политтехнолог. – Если
говорить об увеличении квот, пересмотре некоторых аспектов Соглашения с выгодой
для украинской стороны – таких деталей мы не услышали. Лишь общие фразы о
цифровой экономике, зеленой энергетике и т.д".
Общие же фразы, по словам эксперта, касаются Крыма и Донбасса.
"Да, нашу территориальную целостность
поддерживают. Но никакого четкого конструктива мы не услышали, – говорит
Екатерина Одарченко. – Идут обсуждения о Крымской платформе как о формате
переговоров. Но пока всё это – не более, чем разговоры".
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что
слова Зеленского о том, что Украина должна двигаться в ЕС, требуют подкрепления
конкретными действиями, шагами во внутренней политике.
"Для европейских политиков слова мало значат,
– подчеркивает эксперт. – А в Украине они видят, что Соглашений об Ассоциации
украинской властью не продвигается. Более того – после шагов, которые позволили
нам получить безвиз, мы начали двигаться в обратном направлении. Сейчас идет
атака на антикоррупционные органы, теряется независимость НБУ, фактически
упразднены конкурсы на государственные посты".
По мнению Сергея Тарана, всё это показывает,
что риторика Зеленского и действия украинской власти – разные.
"Наши лидеры должны своими действиями
показывать, что они действительно хотят построить Европу в Украине. И дальнейшее
наше продвижение на пути в ЕС будет напрямую зависеть от реформ, которые этому
содействуют. Суды, антикоррупционный блок, финансовые структуры. Так что
прошедший саммит – это не точка, не запятая, а многоточие", – резюмирует
политэксперт.
По мнению политолога-международника Георгия
Кухалейшвили, есть несколько плюсов минувшего саммита Украина-ЕС. Но есть и ряд
вопросов.
"Вопреки росту количества заболевших
коронавирусом в Украине, а также разным скандалам, в эпицентре которых
оказалась команда Зеленского, ЕС не намерен приостанавливать соглашение о
безвизовом режиме, – отмечает эксперт позитивы. – Также саммит стал
подтверждением того, что будет вестись работа по подготовке соглашения о
свободном доступе на европейский рынок продукции украинских промышленников. Другой
вопрос, насколько этому соответствует наше законодательство, которое будет
проверять европейская комиссия".
Украинцы могут рассчитывать на передачу
европейцами рецепта вакцины от коронавируса и перспективу ее производства,
подчеркивает Георгий Кухалейшвили.
"Однако, европейских денег мы не получим из-за
того, что нет каких-либо подвижек в борьбе с коррупцией. В плане
восприимчивости к коррупции Украина на 126 месте в мире, и мы опережаем
Болгарию, самую коррумпированную страну ЕС. Сомнительно, что вообще будет
какой-то прогресс в этом направлении из-за банального дефицита компетенции в
высших эшелонах власти или желания доводить до конца громкие коррупционные
дела. Команда Зеленского не сделала этого за полтора года нахождения у власти.
Соответственно, Европа разочаровалась в нем, как и в Порошенко, чье окружение
занималось финансовыми махинациями, откатами, непотизмом", – поясняет
политолог-международник.
При Зеленском, продолжает Георгий
Кухалейшвили, во власть попадают случайные некомпетентные для госслужбы люди.
Это вызывает большие сомнения в ЕС и беспокойство о судьбе 1,2 млрд евро
макрофинансовой помощи. Ведь они могут быть растрачены не по назначению. На что
и намекнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что ЕС для Украины
— не банкомат.
Как сообщалось ранее, эксперты оценили высказывание
Борреля о том, что Евросоюз – не банкомат, и пояснили – есть ли угроза
разрыва отношений между ЕС и Украиной.
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