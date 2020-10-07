Саммит Украина-ЕС: какие результаты он принес украинцам

"Комментарии" вместе с экспертами подбили итоги саммита Украина-ЕС. За что стоит порадоваться, а что – огорчает? Какие можно сделать выводы? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале.

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"ЕС демонстрирует необходимость сотрудничества с Украиной"

Политтехнолог, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко обращает внимание на достаточно сложные отношения внутри ЕС. Которые еще более усложнились в связи с коронакризисом. Потому, подчеркивает эксперт, рассчитывать на солидную помощь нам не стоит по объективным причинам. И выделяемые Украине 60 млн евро от ЕС – это очень немного. К тому же, всё это целевого назначения – борьба с пандемией, развитие гражданского общества, климатические моменты, некая гуманитарная помощь Донбассу.

"Если мы говорим об интеграции в евросообщество, это перспективы не одного десятка лет, как мне кажется. Если быть объективными. Что также усложняет коммуникацию, – отмечает эксперт. – Если же говорить о том формате сотрудничества, который имеем сейчас, а также о пребывании Зеленского в Брюсселе, мы видим, что ЕС демонстрирует необходимость сотрудничества с Украиной. Но не в том ракурсе и не в тех объемах, что нам бы хотелось".

Екатерина Одарченко напоминает, что Украину на саммите хвалили за законы, которые мы приняли, в частности, для получения внешней помощи. Это и открытие рынка земли, и "банковский закон", известный как антиколомойский. Она также обращает внимание, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вновь повторил слова о важности судебной реформ.

"Он недавно побывал в Украине, где встречался с нашими антикоррупционерами, к которым лично у меня скептическое отношение, – отмечает политтехнолог. – Дело в том, что часто представители ЕС и США находятся в неком информационном вакууме. Их позиция формируется несколькими организациями, которые считают, что монополизировали влияние на аналитику об Украине".

По мнению эксперта, месcеджи Борреля о борьбе с коррупцией не несут четкого характера. Как и слова о важности судебной реформы.

"Конкретика не обсуждается. Дается лишь некая общая характеристика, под которую могу подгонять то, что нужно для внутренней политики, а не для развития страны", – считает Екатерина Одарченко.

Она подчеркивает, что страшилка, будто нам отменят безвиз, опять возвращает нас к теме антикоррупционных органов. К работе которых есть немало вопросов.

"К заявлениям об экономической интеграции, о том, что торговля между Украиной и ЕС якобы выросла за четыре года более чем на 60% процентов, тоже нужно относиться осторожно, – считает политтехнолог. – Если говорить об увеличении квот, пересмотре некоторых аспектов Соглашения с выгодой для украинской стороны – таких деталей мы не услышали. Лишь общие фразы о цифровой экономике, зеленой энергетике и т.д".

Общие же фразы, по словам эксперта, касаются Крыма и Донбасса.

"Да, нашу территориальную целостность поддерживают. Но никакого четкого конструктива мы не услышали, – говорит Екатерина Одарченко. – Идут обсуждения о Крымской платформе как о формате переговоров. Но пока всё это – не более, чем разговоры".

"Прошедший саммит – это не точка, не запятая, а многоточие"

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что слова Зеленского о том, что Украина должна двигаться в ЕС, требуют подкрепления конкретными действиями, шагами во внутренней политике.

"Для европейских политиков слова мало значат, – подчеркивает эксперт. – А в Украине они видят, что Соглашений об Ассоциации украинской властью не продвигается. Более того – после шагов, которые позволили нам получить безвиз, мы начали двигаться в обратном направлении. Сейчас идет атака на антикоррупционные органы, теряется независимость НБУ, фактически упразднены конкурсы на государственные посты".

По мнению Сергея Тарана, всё это показывает, что риторика Зеленского и действия украинской власти – разные.

"Наши лидеры должны своими действиями показывать, что они действительно хотят построить Европу в Украине. И дальнейшее наше продвижение на пути в ЕС будет напрямую зависеть от реформ, которые этому содействуют. Суды, антикоррупционный блок, финансовые структуры. Так что прошедший саммит – это не точка, не запятая, а многоточие", – резюмирует политэксперт.

"Европа разочаровалась в Зеленском, как и в Порошенко"

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, есть несколько плюсов минувшего саммита Украина-ЕС. Но есть и ряд вопросов.

"Вопреки росту количества заболевших коронавирусом в Украине, а также разным скандалам, в эпицентре которых оказалась команда Зеленского, ЕС не намерен приостанавливать соглашение о безвизовом режиме, – отмечает эксперт позитивы. – Также саммит стал подтверждением того, что будет вестись работа по подготовке соглашения о свободном доступе на европейский рынок продукции украинских промышленников. Другой вопрос, насколько этому соответствует наше законодательство, которое будет проверять европейская комиссия".

Украинцы могут рассчитывать на передачу европейцами рецепта вакцины от коронавируса и перспективу ее производства, подчеркивает Георгий Кухалейшвили.

"Однако, европейских денег мы не получим из-за того, что нет каких-либо подвижек в борьбе с коррупцией. В плане восприимчивости к коррупции Украина на 126 месте в мире, и мы опережаем Болгарию, самую коррумпированную страну ЕС. Сомнительно, что вообще будет какой-то прогресс в этом направлении из-за банального дефицита компетенции в высших эшелонах власти или желания доводить до конца громкие коррупционные дела. Команда Зеленского не сделала этого за полтора года нахождения у власти. Соответственно, Европа разочаровалась в нем, как и в Порошенко, чье окружение занималось финансовыми махинациями, откатами, непотизмом", – поясняет политолог-международник.

При Зеленском, продолжает Георгий Кухалейшвили, во власть попадают случайные некомпетентные для госслужбы люди. Это вызывает большие сомнения в ЕС и беспокойство о судьбе 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Ведь они могут быть растрачены не по назначению. На что и намекнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявив, что ЕС для Украины — не банкомат.

Как сообщалось ранее, эксперты оценили высказывание Борреля о том, что Евросоюз – не банкомат, и пояснили – есть ли угроза разрыва отношений между ЕС и Украиной.

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