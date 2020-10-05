Саммит Украина-ЕС: что может получить Украина, а чего лишиться

В Брюсселе 6 октября должен состояться двусторонний саммит Европейского Союза и Украины. Представителем нашей страны должен стать президент Владимир Зеленский. Согласно плану встречи, стороны должны обсудить широкий спектр вопросов, включая реформы, помощь, сотрудничество, пандемию, конфликты и так далее. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что по итогам саммита может получить Украина, а чего может лишиться.



Саммит Украина-ЕС: "Европа не банкомат"

Говоря о символическом смысле 22-го ежегодного саммита Украина – ЕС, политолог Андрей Мишин отметил что число "22" в карточных играх означает "перебор", поражение в пользу банкующего.

"Как тут не вспомнить, уже ставшую мемом, крылатую как черный лебедь, фразу Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Боррелла по итогам визита в Украину в конце сентября: "Европа не банкомат". Очевидно, что президента Зеленского в Брюсселе ожидает "холодный душ", который Офис президента в канун местных выборов привычно подаст как "божью росу".

Андрей Мишин выделяет два ключевых момента предстоящей встречи.

"Во-первых, евро-функционеры Брюсселя раздражены саботажем Зе-команды и регрессом в реформах по созданию независимых госструктур по борьбе с коррупцией, – говорит он. – Речь о решениях Конституционного суда Украины, вынесенных в августе и сентябре. По сути, они отменяют большую часть антикоррупционных законов, принятых с 2014 года, однозначно подрывают независимость НАБУ. К тому же, в пику международным обязательствам Украины, 17 сентября депутаты партии власти поддержали сомнительные назначения в комиссию по отбору в Специализированную антикоррупционную прокуратуру".

Цена вопроса, по словам политолога, – возможный отказ ЕС от программы финпомощи нашей стране в размере 1,2 млрд евро, а также угроза отмены безвизового режима для Украины.

"Во-вторых (и это главное) – бюрократам Брюсселя нечего предложить Киеву, – отмечает Андрей Мишин. – От обсуждения Дорожной карты с конкретными сроками членства Украины в ЕС евро-чиновники отмахиваются как от назойливой мухи. Что остается? Ритуально обсудят продолжение и углубление секторальной интеграции нашей страны с ЕС, а также – Донбасс, Крым, и конечно поддержку в преодолении пандемии COVID-19. То есть, сохранят серьезные лица при плохой карточной игре".

Саммит Украина-ЕС: стоит ли ждать результатов

Политический аналитик, экономист Денис Гаевский считает, что ждать каких-то результатов от встречи не приходится.

"Не тот формат, где принимаются какие-то важные решения. К тому же, сторонам на данном этапе исторического развития нечего предложить друг другу с точки зрения экономического, политического, приграничного сотрудничества. По сути, для украинской стороны и лично для президента это не более чем пиар-повод засветиться перед международной общественностью. А для внутренней аудитории – транслировать меседжи, что вся прогрессивная мировая общественность поддерживает Украину", – говорит аналитик.

Что касается финансовых аспектов, Денис Гаевский не исключает, что будут обсуждаться какие-то возвратные кредиты по линии ЕС или финансовых органов, которые находят под его зонтиком: Европейский инвестиционный банк, ЕБРР.

"По кредиту МВФ вряд ли что-то решат, – прогнозирует эксперт. – Условий для получения траншей и так хватает, равно как сложностей с их выполнением с нашей стороны".

Основные цели саммита Украина-ЕС

По мнению политолога, главы платформы Единый координационный центр Олега Саакяна, этот саммит необходим, чтобы синхронизировать с нашими европейскими партнерами процесс реформирования в Украине, а также евроинтеграции нашей страны.

"Конечно, встреча будет связана в некоторой степени с аудитом. А именно – выполнением Украиной пакета изменений в рамках Ассоциации Украина-ЕС, – поясняет политолог. – Интригой остается, будет ли озвучено решение относительно выделения ранее анонсируемого транша макрофиннсовой помощи".

Эксперт не исключает, что по итогам саммита может появиться некая дорожная карта необходимых действий со стороны Украины для дальнейшей синхронизации с ЕС в экономической и политической составляющих.

"Есть вероятность, что могут быть подняты безопасностные вопросы, – продолжает Олег Саакян. – В частности, усиление сотрудничества касательно тех вызовов, которые связаны войной. Речь может идти о санкционной европейской политике касательно РФ, а также о большей интеграции Украины и ЕС по отражению этих вызовов".

Каких-то резких заявлений или изменений в европейско-украинских отношениях по результатам саммита ожидать не стоит, считает политолог.

Ранее "Комментарии" сообщали, что саммит Украина ЕС перенесли из 1 на 6 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!