Евросоюз – не банкомат: есть ли угроза разрыва отношений между ЕС и Украиной

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
Верховный представитель Европейского Союза по
иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вскоре после встречи с
президентом Владимиром Зеленским написал в своей статье, что Украина не должна
рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат. Некоторое
время спустя эту фразу убрали из статьи. Также Боррель отменил ранее
запланированный визит на Донбасс – туда в итоге прилетел один Зеленский. "Комментарии"
поинтересовались у экспертов, что происходит между Украиной и ЕС, вероятен ли
разрыв отношений или их охлаждение.
О разрыве отношений между Украиной и
Евросоюзом речи быть не может, уверен политолог, кандидат политических наук Максим
Яли. Но можно говорить о временных разногласиях относительно дальнейших путей
сотрудничества. Об этом свидетельствует и перенос саммита Украина-ЕС с 1 на 6
октября.
"Как известно, в ЕС в последнее время
обеспокоены свертыванием реформ и попыткой, как кажется "той
стороне", вернуться к практике "попередников" в методах
назначения на ключевые должности в органах, задачей которых и является борьба с
коррупцией. А именно ее, напомню, европейские бюрократы считают величайшим злом
для суверенитета и политической стабильности Украины", – говорит Максим
Яли.
По его мнению, в высказывании Борреля явно
выражено раздражение, что редко может позволить себе европейский чиновник
такого ранга.
"Стороны явно не согласовали основные
пункты как переговоров, так и итогового документа, содержание которого
обсуждают заранее, – подчеркивает политолог. – Уверен, в ЕС сейчас ожидают шаги
навстречу. И назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры
(САП) будет для них маркером готовности президента Зеленского придерживаться
выбранного в 2014 году пути реформ".
Эксперт отмечает, что на саммите Украина-ЕС
должен обсуждаться и частичный пересмотр Договора об Ассоциации с ЕС, о чём
давно говорила украинская сторона.
"Времени осталось немного. Но думаю,
стороны придут к консенсусу в итоге — и все недоразумения между сторонами будут
улажены", – прогнозирует Максим Яли.
По мнению политэксперта, кандидата
политических наук Александра Палия, определенное охлаждение между Киевом и ЕС наметилось
в связи с действиями Зелинского по ликвидации антикоррупционной инфраструктуры
в Украине.
"Запад понимает, что Зеленский лицемерит в
вопросах борьбы с коррупцией. Олигархи и российская пятая колонна в окружении президента
толкают его от ЕС, то есть в сторону России. Особенно наглядно это происходит в
вопросе покрывания им судейской мафии", – считает политэксперт – И вот, не
осуществляя реформ, а даже торпедируя их, президент Украины требует у Европы
денег на фактически укрепление коррупции".
Естественно, подчеркивает Александр Палий, это
не вызвало хорошей реакции у Борреля.
"Саммит Украина-ЕС произойдет уже вскоре.
Тогда и станет ясно, как будет дальше развиваться ситуация", – резюмирует
эксперт.
Политический консультант, глава Центра
политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что произведшие
резонанс слова Жозеппа Борреля можно трактовать как укор властям Украины за
негативные тенденции в части реформ.
"В частности, были конкретные неоднократные
заявления по поводу важности политической независимости судебных и
антикоррупционных органов, особенно после решения Конституционного суда Украины
по директору НАБУ Артему Сытнику. Кроме того, Жозепп Боррель акцентировал на
отсутствии прогресса в деле ПриватБанка о расхищении 5 млрд долларов", –
напоминает политконсультант.
По словам Ярослава Божко, данные важные
факторы портят впечатление о властях Украины на Западе. И являются реальной
причиной торможения взаимоотношений.
"Конечно, это не конфликт, но уже осознанное
желание Запада перевести отношения с нами в прагматичное поле, – считает
эксперт. – Будут еще жестче мониторить соответствие действий данным ранее
обещаниям".
Напомним, в Евросоюзе заявили о переносе саммита
Украина-ЕС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости