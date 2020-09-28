Евросоюз – не банкомат: есть ли угроза разрыва отношений между ЕС и Украиной

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вскоре после встречи с президентом Владимиром Зеленским написал в своей статье, что Украина не должна рассматривать ЕС как благотворительную организацию или банкомат. Некоторое время спустя эту фразу убрали из статьи. Также Боррель отменил ранее запланированный визит на Донбасс – туда в итоге прилетел один Зеленский. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, что происходит между Украиной и ЕС, вероятен ли разрыв отношений или их охлаждение.

"В ЕС сейчас ожидают шаги навстречу"

О разрыве отношений между Украиной и Евросоюзом речи быть не может, уверен политолог, кандидат политических наук Максим Яли. Но можно говорить о временных разногласиях относительно дальнейших путей сотрудничества. Об этом свидетельствует и перенос саммита Украина-ЕС с 1 на 6 октября.

"Как известно, в ЕС в последнее время обеспокоены свертыванием реформ и попыткой, как кажется "той стороне", вернуться к практике "попередников" в методах назначения на ключевые должности в органах, задачей которых и является борьба с коррупцией. А именно ее, напомню, европейские бюрократы считают величайшим злом для суверенитета и политической стабильности Украины", – говорит Максим Яли.

По его мнению, в высказывании Борреля явно выражено раздражение, что редко может позволить себе европейский чиновник такого ранга.

"Стороны явно не согласовали основные пункты как переговоров, так и итогового документа, содержание которого обсуждают заранее, – подчеркивает политолог. – Уверен, в ЕС сейчас ожидают шаги навстречу. И назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет для них маркером готовности президента Зеленского придерживаться выбранного в 2014 году пути реформ".

Эксперт отмечает, что на саммите Украина-ЕС должен обсуждаться и частичный пересмотр Договора об Ассоциации с ЕС, о чём давно говорила украинская сторона.

"Времени осталось немного. Но думаю, стороны придут к консенсусу в итоге — и все недоразумения между сторонами будут улажены", – прогнозирует Максим Яли.

"Запад понимает, что Зеленский лицемерит в вопросах борьбы с коррупцией"

По мнению политэксперта, кандидата политических наук Александра Палия, определенное охлаждение между Киевом и ЕС наметилось в связи с действиями Зелинского по ликвидации антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Запад понимает, что Зеленский лицемерит в вопросах борьбы с коррупцией. Олигархи и российская пятая колонна в окружении президента толкают его от ЕС, то есть в сторону России. Особенно наглядно это происходит в вопросе покрывания им судейской мафии", – считает политэксперт – И вот, не осуществляя реформ, а даже торпедируя их, президент Украины требует у Европы денег на фактически укрепление коррупции".

Естественно, подчеркивает Александр Палий, это не вызвало хорошей реакции у Борреля.

"Саммит Украина-ЕС произойдет уже вскоре. Тогда и станет ясно, как будет дальше развиваться ситуация", – резюмирует эксперт.

"Осознанное желание Запада перевести отношения с нами в прагматичное поле"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что произведшие резонанс слова Жозеппа Борреля можно трактовать как укор властям Украины за негативные тенденции в части реформ.

"В частности, были конкретные неоднократные заявления по поводу важности политической независимости судебных и антикоррупционных органов, особенно после решения Конституционного суда Украины по директору НАБУ Артему Сытнику. Кроме того, Жозепп Боррель акцентировал на отсутствии прогресса в деле ПриватБанка о расхищении 5 млрд долларов", – напоминает политконсультант.

По словам Ярослава Божко, данные важные факторы портят впечатление о властях Украины на Западе. И являются реальной причиной торможения взаимоотношений.

"Конечно, это не конфликт, но уже осознанное желание Запада перевести отношения с нами в прагматичное поле, – считает эксперт. – Будут еще жестче мониторить соответствие действий данным ранее обещаниям".

Напомним, в Евросоюзе заявили о переносе саммита Украина-ЕС.

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