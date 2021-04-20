Саммит Байдена и Путина: что встреча президентов принесет Украине

Мировое общество затаило дыхание в ожидании предстоящей личной встречи американского и российского президентов. Мероприятие уже получило официальное название — президентский саммит. На днях даже состоялась беседа секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева и советника главы Штатов Джейка Салливана, посвященная этой теме.

Встреча Байдена и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Проанализировав ситуацию специально для портала "Комментарии", эксперты попытались спрогнозировать, когда может состояться эта встреча. Также специалисты предположили, чего от диалога США и России ожидать Украине.

Может состояться некий "обмен Сирии на Украину"

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука подчеркивает, что подавляющее число наших политиков и граждан страдают украиноцентризмом. В частности, думают, что на встрече Байдена и Путина будут решать наши проблемы. Но мир намного обширнее, сложнее, и есть масса других вопросов во взаимоотношениях между США и РФ, которые хотели бы обсудить их лидеры.

"Каким образом будут осуществляться геополитические размены (и будут ли), пока предсказать трудно. Но не исключено, что один из возможных сценариев — состоятся некие подвижки в качестве обмена Сирии на Украину. Суть в том, что Россия послабит свои позиции в Сирии, согласится на отставку сирийского президента Башара Асада, — поясняет Георгий Тука. — В обмен же она получит гарантии либо невмешательства США в действия РФ касательно Украины, либо дополнительного давления со стороны американского руководства на украинскую власть, чтобы принудить официальный Киев "прислушаться" к пожеланиям Кремля".

А "пожелания" эти, по словам экс-замминистра, такие:

- субъективизация т. н. ОРДЛО в масштабах административных границ областей, то есть Донецкая и Луганская области полностью;

- возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу (ради этого россияне готовы даже попытаться захватить часть Херсонской области);

- отказ от вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Вокруг этих трех вопросов и могут россияне попытаться выстроить сделку с Белым домом, — прогнозирует Георгий Тука. — Очень надеюсь, что не получится".

Путин попробует выбить себе преференции, ничего не давая взамен

Эксперт Института постинформационного общества, замминистра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин обращает внимание на то, что разговор советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева состоялся через несколько дней после очередного "программного" интервью Патрушева российскому изданию "Коммерсантъ".

В этом интервью чиновник ругал политику США на чем свет стоит. Так, по словам Патрушева, своими действиями (в том числе санкционными) Штаты начали новую "холодную войну", как "фултонская речь" Черчилля дала старт первой "холодной войне".



"Что же касается личной встречи Байдена и Путина, то лучше всех, по моему мнению, по ее поводу высказался Сэм Грин, директор Института России при King’s College London. По его мнению, Путину встреча нужна гораздо больше, чем Байдену. Глава Белого дома совсем не против наладить прямой контакт с Путиным для конкретного решения вопросов. Вот только опыт Байдена подсказывает, что конкретного решения вопросов с Путиным быть не может", — подчеркивает эксперт.

По мнению Золотухина, Путин снова будет "играть свою игру", пытаясь выбить для себя какие-то преференции, ничего не давая взамен. Тем временем, прогнозирует эксперт, пропагандисты соловьевы-скабеевы будут причитать о том, что, дескать, "мир стал перед Путиным на колени, но Путин ничего не отдал".

В администрации Байдена все это прекрасно понимают, уверен Дмитрий Золотухин. Поэтому мяч на данный момент, скорее всего, на стороне Кремля.

"Если адженда (план действий, — ред.) встречи будет сулить реальное продвижение по острым вопросам (например, деэскалация вокруг Украины и освобождение Навального), то встреча весьма вероятна в ближайшее время. Однако Кремль не пойдет на такие условия. Поэтому ситуация с позицией Путина-Патрушева более походит на поведение кота, для которого открыли дверь после долгого вытья под ней... Кот просто будет продолжать сидеть и выть на открытую дверь", — считает Дмитрий Золотухин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли Российской Федерации дополнительных американских санкций. Мнение экспертов ищите в нашем материале.

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