Битва между РФ и США: будут ли еще санкции

Санкционная битва между РФ и США, высылка и запреты на въезд ряду граждан. Какие есть дальнейшие варианты развития событий? На что это похоже и чем может закончиться? При каких условиях ужесточить санкции против РФ может ЕС? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Санкционная битва между РФ и США. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", считают, что в правительствах стран-членов ЕС, которые более-менее заинтересованы в отношениях с Россией, понимают — Путин пробует их запугать и заставить уважать его режим. Например, признать Украину страной, которая находится в исключительной зоне влияния России.

"За попытку запугивания Путина наказывать не будут. Большинство членов ЕС являются членами НАТО — и демонстрация силы их не пугает. Вопрос в том, насколько сам Путин хочет испортить отношения с европейскими странами", — отмечает Петр Бурковский.

По его словам, если на Донбассе Россия развяжет новую войну, будут новые секторальные санкции.

"Например, как и Крым в свое время, под санкции попадут регионы России, ставшие базой для новой агрессии. Под санкции могу попасть и приграничные области и области, где базируются войска вторжения. Возможно, даже Москва, где находится Генштаб и ФСБ; Юг России, откуда идет экспорт сельхозпродукции. Всё это обернется бегством капитала, девальвацией рубля, падением уровня жизни", — прогнозирует аналитик.

Петр Бурковский уверен, что новые захваченные территории этих новых проблем не компенсируют. В конце концов, в ЕС начнется поиск альтернативных поставщиков нефти и газа, чтобы заменить импорт энергоносителей из России и Беларуси. Это положит конец и Северному потоку-2, подчеркивает эксперт.

Комментируя американо-российские горки, главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает: "Сегодня мы наблюдаем пороговую эскалацию, которая сродни Карибскому кризису в октябре 1962 года между США и СССР. Тогда один шаг отделял от начала Третьей мировой войны".

В наших реалиях Кремль, по словам эксперта, бряцает оружием на своих границах и размахивает ядерной дубинкой в порыве выторговать на старте максимальное количество геополитических выгод.

"Ко всему прочему добавилась дипломатическая чехарда или вернее сказать сработал принцип домино, где понеслись пакетные высылки дипломатов — Украина, Чехия, РФ. Отмечен рост резких заявлений западных чиновников против политики Москвы. Всё это говорит о повышенном градусе напряжения", — подчеркивает Алексей Воронцов.

Он также обращает внимание, что Байден пригласил принять участие Путина в экологическом саммите в режиме видео-конференции.

"Это говорит о том, что американская администрация совместно со своими западными коллегами пытается успокоить ситуацию и нормализовать отношения. Пока наблюдаем непонятные процессы в режиме Броуновского движения, но пока человечество уповает на здравомыслие ведущих держав и их лидеров", — резюмирует Алексей Воронцов.

Напомним, Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендует авиакомпаниям осторожнее отнестись к полетам над некоторыми регионами Украины и Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!