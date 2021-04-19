Битва между РФ и США: будут ли еще санкции

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Ольга Чародий
Санкционная битва между РФ и США, высылка и запреты на въезд
ряду граждан. Какие есть дальнейшие варианты развития событий? На что это
похоже и чем может закончиться? При каких условиях ужесточить санкции против РФ
может ЕС? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться
эксперты.
Санкционная битва между РФ и США. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические
инициативы имени Илька Кучерива", считают, что в правительствах
стран-членов ЕС, которые более-менее заинтересованы в отношениях с Россией,
понимают — Путин пробует их запугать и заставить уважать его режим. Например,
признать Украину страной, которая находится в исключительной зоне влияния
России.
"За попытку запугивания Путина наказывать не будут.
Большинство членов ЕС являются членами НАТО — и демонстрация силы их не пугает.
Вопрос в том, насколько сам Путин хочет испортить отношения с европейскими
странами", — отмечает Петр Бурковский.
По его словам, если на Донбассе Россия развяжет новую войну,
будут новые секторальные санкции.
"Например, как и Крым в свое время, под санкции попадут
регионы России, ставшие базой для новой агрессии. Под санкции могу попасть и
приграничные области и области, где базируются войска вторжения. Возможно, даже
Москва, где находится Генштаб и ФСБ; Юг России, откуда идет экспорт
сельхозпродукции. Всё это обернется бегством капитала, девальвацией рубля,
падением уровня жизни", — прогнозирует аналитик.
Петр Бурковский уверен, что новые захваченные территории этих
новых проблем не компенсируют. В конце концов, в ЕС начнется поиск
альтернативных поставщиков нефти и газа, чтобы заменить импорт энергоносителей
из России и Беларуси. Это положит конец и Северному потоку-2, подчеркивает
эксперт.
Комментируя американо-российские горки, главред информагентства
УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает: "Сегодня мы наблюдаем
пороговую эскалацию, которая сродни Карибскому кризису в октябре 1962 года
между США и СССР. Тогда один шаг отделял от начала Третьей мировой войны".
В наших реалиях Кремль, по словам эксперта, бряцает оружием
на своих границах и размахивает ядерной дубинкой в порыве выторговать на старте
максимальное количество геополитических выгод.
"Ко всему прочему добавилась дипломатическая чехарда или
вернее сказать сработал принцип домино, где понеслись пакетные высылки
дипломатов — Украина, Чехия, РФ. Отмечен рост резких заявлений западных
чиновников против политики Москвы. Всё это говорит о повышенном градусе
напряжения", — подчеркивает Алексей Воронцов.
Он также обращает внимание, что Байден пригласил принять
участие Путина в экологическом саммите в режиме видео-конференции.
"Это говорит о том, что американская администрация совместно со своими западными коллегами пытается успокоить ситуацию и нормализовать отношения. Пока наблюдаем непонятные процессы в режиме Броуновского движения, но пока человечество уповает на здравомыслие ведущих держав и их лидеров", — резюмирует Алексей Воронцов.
Напомним, Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) рекомендует авиакомпаниям осторожнее отнестись к полетам над некоторыми регионами Украины и Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины.
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