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Байден заявил, что пришло время положить конец российской агрессии

Президент США Джо Байден поддержал Украину и выступил за деэскалацию российской агрессии

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил з обращением по поводу обострения отношений с Россией и заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Байден заявил, что пришло время положить конец российской агрессии

Джо Байден

По словам Байдена, он выразил Владимиру Путину свою обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Россия получит ответ, если будет вести агрессивную политику против США и их союзников. 

Также Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и сообщил о необходимости деэскалации ситуации дипломатическим путем. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной конструктивно идут по этому пути, и что он заинтересован в диалоге с Россией. Однако если в Кремле продолжат агрессивные действия, то последует ответ.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

В последнее время Россия наращивает войска на границах с Украиной, а представители Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают нашей стране войной и уничтожение государства.

Ранее "Комментарии" сообщали о переговорах Зеленского с Макроном и Меркель.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org
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