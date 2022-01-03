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Саакашвили угрожает протестом - политик выдвинул новые требования в тюрьме

Пенитенциарная служба должна выполнить требования Саакашвили до 6 января

3 января 2022, 23:10
Автор:

Елизавета Черных
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Экс-президент Грузии и украинский политик, который содержится в Руставской тюрьме, Михаил Саакашвили, потребовал независимых врачей, а также возможность обмена конфиденциальной информацией с посетителями. Если требования политика не выполнят, он намерен обратится к крайней форме протеста, сообщил правозащитник Шота Тутберидзе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Саакашвили угрожает протестом - политик выдвинул новые требования в тюрьме

Михаил Саакашвили - фото: Facebook

По словам адвоката, пенитенциарная служба должна выполнить требования Саакашвили до 6 января. 

Тутберидзе рассказал, что политику не предоставляют возможность встречаться с независимыми медиками. 

"Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками", — сказал правозащитник. 

Отметим, что накануне адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия, а позже нардеп Елизавета Ясько сообщили о том, что Саакашвили насильно лишили медицинской помощи и отвезли обратно в тюрьму. Сам Саакашвили в своем обращении к грузинскому народу написал, что попытки власти Грузии расправиться с ним не увенчиваются успехом, потому что страх от действий власти не возникает, напротив, просыпается желание борьбы. По словам грузинского оппозиционера, несмотря на то с чем ему приходится сталкиваться в тюрьме он не теряет оптимизм и веру в победу. И сейчас занимается восстановлением сил после "реабилитации" в тюрьме.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили без предварительного согласования с его окружением и, в частности, с адвокатом вывезли из медучреждения обратно в Руставскую тюрьму.






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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/general/789629.html
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