Саакашвили обратился к соотечественникам с призывом к решающей атаке

Вчера адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия, а позже нардеп Елизавета Ясько сообщили о том, что Саакашвили насильно лишили медицинской помощи и отвезли обратно в тюрьму. Сегодня уже появилась реакция на такие действия самого Саакашвили. Как передает портал "Комментарии", на странице грузинского оппозиционера в Facebook появился пост о дальнейшей борьбе и оптимизме.

Михаил Саакашвили. Фото: пресс-служба форума Украина 30

В своем обращении к грузинскому народу Саакашвили пишет, что попытки власти Грузии расправиться с ним не увенчиваются успехом, потому что страх от действий власти не возникает, напротив, просыпается желание борьбы.

Также Михаила Саакашвили просит не переживать за него, а собираться с силами и мыслями о решающей атаки, время которой скоро придет.

"Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро наступит", – написал Саакашвили.

По словам грузинского оппозиционера, несмотря на то с чем ему приходится сталкиваться в тюрьме он не теряет оптимизм и веру в победу. И сейчас занимается восстановлением сил после "реабилитации" в тюрьме.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили без предварительного согласования с его окружением и, в частности, с адвокатом вывезли из медучреждения обратно в Руставскую тюрьму. При этом до последнего не было ясно, находился ли в этот момент Саакашвили в сознании, потому как ранее отмечалось, что состояние здоровья политика критическое и ему требуется длительный курс реабилитации. Пост о похищении Михаила Саакашвили первым опубликовал в Facebook его адвокат Ника Гварамия.





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