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Саакашвили без предупреждения силой доставили из больницы в тюрьму

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия первым заявил о его похищении

сегодня, 07:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", сегодня ночью появились тревожные заявление о Михаиле Саакашвили. Сначала адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия у себя в Facebook заявил о его похищении. По его словам, Саакашвили вывезли неизвестные из Горийской больницы. Немного позже нардеп Елизавета Ясько, которая постоянно поддерживает связь с Саакашвили, заявила о том, что грузинского оппозиционера доставили силой в тюрьму.

Саакашвили без предупреждения силой доставили из больницы в тюрьму

Михаил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

Ника Гварамия сначала сообщил, что Саакашвили просто похитили при том, что совсем неизвестно в каком он находится состоянии.

Спустя какое-то время нардеп Ясько прояснила ситуацию, отметив, что без предварительного предупреждения Саакашвили забрали из медучреждения и силой доставили обратно в Руставскую тюрьму.  

По словам Елизаветы Ясько, больше всего пугает, что неизвестно, был ли Саакашвили в сознании, когда его перевозили, применяли ли к нему силу. Его просто поставили перед фактом.

Отметим, перед этим появилась официальная позиция Киева. В МИД Украины призвали власти Грузии с уважением относиться к правам третьего президента Грузии и не идти на нарушение международных норм. В частности, Украина попросила власти Грузии дать добро на то, чтобы к Саакашвили не применялась сила и он имел возможность пройти полноценное лечение и реабилитацию. Официальный Киев выразил взволнованность в связи с ухудшением состояния здоровья грузинского и украинского политика.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — у Михаила Саакашвили существенно ухудшилось состояние здоровья. Проведать заключенного пришел экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который заявил, что Саакашвили находится в заточении, потому что он сегодня пленник Путина.



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Источник: https://www.facebook.com/nika.gvaramia.129/posts/2036037006564615
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