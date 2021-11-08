Саакашвили пытается ворваться в политику Грузии, а расплачиваться за это приходится Украине

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Кравцев Сергей
Председатель крупнейшей оппозиционной партии “Единое национальное движение” Ника Мелия анонсировал масштабную акцию протеста в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября, вечером. Накануне лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. На выполнение требования они отвели 24 часа. Ультиматум выполнен не был. Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии", в том числе в ракурсе заявлений Саакашвили, что он является гражданином Украины.
Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников
Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму Рустави в знак протеста объявил голодовку. Во внутриполитические события в Грузии втягивают и Украину, потому что Саакашвили является гражданином Украины.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич не видит тут выгодного сценария для Украины. Потому что наша страна фактически оказалась в заложниках создавшейся ситуации.
По его мнению, просто отдать обвиняемого в ряде преступлений человека Украине, с точки зрения грузинских властей, значит продемонстрировать, что правительство Грузии не обладает полным суверенитетом на своей территории. Поэтом оно на это не пойдет.
По его мнению, даже если Саакашвили через суд сможет доказать свою невиновность (что при нынешнем положении вещей маловероятно), проблема не закрывается.
Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев, комментируя развивающиеся в Грузии события и соответствующие заявлений ее центральной власти, высказал уверенность, что никто идти на компромиссы с Саакашвили и протестующими не будет. Особенно по итогам местных выборов, где зафиксирована победа правящей партии "Грузинская мечта".
В этой ситуации Украине важно быть максимально сдержанной, считает Руслан Бизяев. По его словам, Саакашвили не стал важным персонажем на внутриукраинской арене. Наши власти делают определенные заявления, омбудсмен Украины съездила его поддержать. Но настаивать на чем-то мы не должны. Тем более, что реально на ситуацию Киев не влияет. Решать всё будет официальный Тбилиси.
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