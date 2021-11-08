Саакашвили пытается ворваться в политику Грузии, а расплачиваться за это приходится Украине

Председатель крупнейшей оппозиционной партии “Единое национальное движение” Ника Мелия анонсировал масштабную акцию протеста в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября, вечером. Накануне лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 38-й день. На выполнение требования они отвели 24 часа. Ультиматум выполнен не был. Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии", в том числе в ракурсе заявлений Саакашвили, что он является гражданином Украины.

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения. Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму Рустави в знак протеста объявил голодовку. Во внутриполитические события в Грузии втягивают и Украину, потому что Саакашвили является гражданином Украины.

Из-за ситуации с Саакашвили ухудшатся двухсторонние политические отношения между Киевом и Тбилиси. И хорошего выхода нет

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич не видит тут выгодного сценария для Украины. Потому что наша страна фактически оказалась в заложниках создавшейся ситуации.

"Саакашвили имеет грузинский паспорт. Позиционирует себя как грузинский политик. Соответственно – это внутренний процесс, внутреннее дело Грузии как суверенного государства. Политически мотивированы претензии к Саакашвили или не политически мотивированы – не так важно. Подчеркиваю, это внутреннее дело Грузии", – отмечает эксперт.

По его мнению, просто отдать обвиняемого в ряде преступлений человека Украине, с точки зрения грузинских властей, значит продемонстрировать, что правительство Грузии не обладает полным суверенитетом на своей территории. Поэтом оно на это не пойдет.

"При этом Саакашвили декларирует, что у него – украинское гражданство. И это – удар по имиджу Украину, которая не может защитить своего гражданина. В любом случае это ухудшение двухсторонних политических отношений между Киевом и Тбилиси. И хорошего выхода нет", – считает Игорь Тышкевич.

По его мнению, даже если Саакашвили через суд сможет доказать свою невиновность (что при нынешнем положении вещей маловероятно), проблема не закрывается.

"Всё равно остаются вопросы по двойному гражданству, которые в Украине периодически всплывают и являются раздражителями для политического поля. Дело уже не только и не столько в персоне Саакашвили, сколько в том, признаём мы или нет двойное гражданство, – поясняет эксперт. – Слишком много вызовов, на которые прямого ответа уже не существует. И это — проблема для украинской политики. Потому и говорю, что нет беспроигрышного выхода из ситуации, которая создалась в связи с возвращением Саакашвили в Грузию и его последующим арестом".

Украина должна вести себя сдержано в ситуации с Саакашвили

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев, комментируя развивающиеся в Грузии события и соответствующие заявлений ее центральной власти, высказал уверенность, что никто идти на компромиссы с Саакашвили и протестующими не будет. Особенно по итогам местных выборов, где зафиксирована победа правящей партии "Грузинская мечта".

"Протестующие будут обострять ситуацию, возможно, пытаться довести дело до первой крови. При этом время работает против них. И если эскалации не случится, протесты сами собой "затухнут". А Саакашвили будет сидеть. Внутригрузинское законодательство не дает ему право на освобождение, – говорит эксперт. – Могут выпустить только в рамках какой-то международной кампании. К примеру, если настаивать на его освобождении будут ОБСЕ, ПАСЕ и так далее. Что сомнительно, учитывая, какие статьи вменяют Саакашвили, а также то, что в Грузию он прибыл незаконно".

В этой ситуации Украине важно быть максимально сдержанной, считает Руслан Бизяев. По его словам, Саакашвили не стал важным персонажем на внутриукраинской арене. Наши власти делают определенные заявления, омбудсмен Украины съездила его поддержать. Но настаивать на чем-то мы не должны. Тем более, что реально на ситуацию Киев не влияет. Решать всё будет официальный Тбилиси.

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