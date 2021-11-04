Власти Грузии сняли интригу в вопросе помилования Саакашвили

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили имеет все шансы провести ближайшие 9 лет в тюрьме Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично заявила, что никогда не пойдет на то, чтобы воспользоваться ее правом и помиловать Саакашвили. Поэтому политик должен будет понести наказание, согласно грузинского законодательства. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Новости-Грузия".

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Саломе Зурабишвили отметила, что она бы и не подымала эту тему, если бы вопрос дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили не подымался и не муссировался так остро в СМИ. Президент Грузии отметила, что она не будет скрывать свою позицию относительно вопроса помилования Саакашвили. Такого решения нет и быть не может. На сегодняшний день Саакашвили не есть политическим заключенным, он также не есть жертвой несправедливости. Следовательно, к нему не может быть применено право помилования, которым обладает президент.

Зурабишвили подчеркнула, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию с одной лишь целью – дестабилизировать обстановку в стране, причем попал в страну нелегально и теперь должен ответить за нарушение законодательства.

Также президент добавила, что Саакашвили — "особый заключенный". Учитывая повышенное внимание к его персоне в СМИ и общественности, он должен быть под постоянным наблюдением пенитенциарной администрации, чтобы состояние его здоровья не стало поводом для манипуляций и обвинений власти.

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