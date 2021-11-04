logo

BTC/USD

62454.77

ETH/USD

4551.74

LTC/USD

202.75

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Власти Грузии сняли интригу в вопросе помилования Саакашвили
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти Грузии сняли интригу в вопросе помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично заявила, что никогда не пойдет на то, чтобы помиловать Саакашвили

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили имеет все шансы провести ближайшие 9 лет в тюрьме Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично заявила, что никогда не пойдет на то, чтобы воспользоваться ее правом и помиловать Саакашвили. Поэтому политик должен будет понести наказание, согласно грузинского законодательства. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Новости-Грузия".

Власти Грузии сняли интригу в вопросе помилования Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Саломе Зурабишвили отметила, что она бы и не подымала эту тему, если бы вопрос дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили не подымался и не муссировался так остро в СМИ. Президент Грузии отметила, что она не будет скрывать свою позицию относительно вопроса помилования Саакашвили. Такого решения нет и быть не может. На сегодняшний день Саакашвили не есть политическим заключенным, он также не есть жертвой несправедливости. Следовательно, к нему не может быть применено право помилования, которым обладает президент.

Зурабишвили подчеркнула, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию с одной лишь целью – дестабилизировать обстановку в стране, причем попал в страну нелегально и теперь должен ответить за нарушение законодательства.

Также президент добавила, что Саакашвили — "особый заключенный". Учитывая повышенное внимание к его персоне в СМИ и общественности, он должен быть под постоянным наблюдением пенитенциарной администрации, чтобы состояние его здоровья не стало поводом для манипуляций и обвинений власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, как Украина должна вести себя в ракурсе грузинской ситуации с Саакашвили.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsgeorgia.ge/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!