Саакашвили преткновения: как Украина должна вести себя в ракурсе грузинской ситуации

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Кравцев Сергей
Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество осудить действия властей Грузии касательно третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября и объявившего голодовку в грузинской тюрьме. Тем временем во втором туре муниципальных выборов представители правящей партии "Грузинская мечта", похоже, побеждают практически везде. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" (ЕНД), основанное Саакашвили, уже анонсировало акции протеста, считая итоги голосования сфальсифицированными, насильственными и украденными. Как может далее развиваться ситуация в Грузии? Как стоит оценивать действия украинской власти в данном ракурсе? Каким был бы лучший выход из ситуации с Саакашвили – как для Грузии, так и для Украины? В ситуации в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" разбирались наши эксперты.
Михаил Саакашвили. Фото: пресс-служба ТИС
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что поражение оппозиционной партии в Грузии подведёт черту под попыткой Саакашвили повлиять на результаты выборов своим возвращением. Если, конечно, поражение оппозиции будет подтверждено официальными результатами.
По его мнению, чем дольше Саакашвили будет оставаться в тюрьме, тем сложнее Украине будет развивать отношения с нынешними властями в Тбилиси.
Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что Украине нужно максимально игнорировать задержание Саакашвили, чтобы не портить двусторонние отношения с Грузией.
По его словам, для Саакашвили главный приоритет – власть. И Украине нужно максимально дистанцироваться от происходящего сейчас в Грузии, не ввязываться в эту борьбу.
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