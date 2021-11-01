Саакашвили преткновения: как Украина должна вести себя в ракурсе грузинской ситуации

Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество осудить действия властей Грузии касательно третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, задержанного в начале октября и объявившего голодовку в грузинской тюрьме. Тем временем во втором туре муниципальных выборов представители правящей партии "Грузинская мечта", похоже, побеждают практически везде. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" (ЕНД), основанное Саакашвили, уже анонсировало акции протеста, считая итоги голосования сфальсифицированными, насильственными и украденными. Как может далее развиваться ситуация в Грузии? Как стоит оценивать действия украинской власти в данном ракурсе? Каким был бы лучший выход из ситуации с Саакашвили – как для Грузии, так и для Украины? В ситуации в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" разбирались наши эксперты.

Михаил Саакашвили. Фото: пресс-служба ТИС

Это еще не конец. У оппозиции останется возможность влиять на ситуацию в Грузии

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что поражение оппозиционной партии в Грузии подведёт черту под попыткой Саакашвили повлиять на результаты выборов своим возвращением. Если, конечно, поражение оппозиции будет подтверждено официальными результатами.

"Однако это не конец. У оппозиции останется возможность влиять на ситуацию в Грузии через уличную мобилизацию и привлечение внешней поддержки со стороны Запада", – отмечает эксперт.

По его мнению, чем дольше Саакашвили будет оставаться в тюрьме, тем сложнее Украине будет развивать отношения с нынешними властями в Тбилиси.

"А бросить это дело мы не сможем, ибо Михаил Саакашвили является гражданином Украины", – поясняет Илия Куса.

Саакашвили ведет себя не как гражданин Украины, а как гражданин Грузии

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что Украине нужно максимально игнорировать задержание Саакашвили, чтобы не портить двусторонние отношения с Грузией.

"Саакашвили всегда играет в свою игру. И мы рискуем получить конфликт и проблемы там, где могли бы их избежать. Когда уже произошло его задержание, грузинские власти опубликовали видео, доказывающее, что Саакашвили незаконно пересек границу. Кроме того, стало известно о планах этого хитрого, беспринципного политика втянуть Украину в международное противостояние с Грузией. Как признался сам Саакшвили, если бы его задержали непосредственно во время пересечения границы, он бы заявил, что его похитили грузинские спецслужбы – на территории Украины. Сами понимаете, что это обострило бы отношения между официальными Киевом и Тбилиси", – говорит Анатолий Октисюк.

По его словам, для Саакашвили главный приоритет – власть. И Украине нужно максимально дистанцироваться от происходящего сейчас в Грузии, не ввязываться в эту борьбу.

"Саакашвили ведет себя не как гражданин Украины, а как гражданин Грузии. Он с головой ушел в грузинскую политику. Зачем же нам его защищать как гражданина Украины, используя все политико-дипломатические инструменты? Для Саакашвили приоритет – Грузия. И он уже неоднократно это доказал, – акцентирует эксперт. – То, что наша омбудсмен так рьяно защищает Саакашвили, что некоторые наши политики записывают видосики в его поддержку – это неправильные действия с точки зрения политических интересов Украины. В какой-то мере это даже сознательное подталкивание нас к конфликту с Грузией".

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