С официальным визитом: что принесет Украине поездка Зеленского в Литву

На 6-7 июля запланирован очередной официальный заграничный визит президента Владимира Зеленского. В этот раз политика встретит Литва и Четвертая международная конференция по вопросам реформ в Украине. Также Зеленский должен провести переговоры с президентом Литвы, а затем встретиться с главой Евросовета Шарлем Мишелем. "Комментарии" попросили экспертов рассказать, чего Украине можно ждать от этого визита.



Зеленский едет с официальным визитом в Литву. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Европейско-украинское сотрудничество развивается, но ЕС критикует Украину за отсутствие реформ"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса предполагает, что визит Зеленского в Литву вряд ли принесет какие-то громкие новости.

"У Украины с Литвой достаточно крепкие отношения. Каких-то заявленных новых проектов не было. Поэтому конкретно по украино-литовским отношениям вряд ли стоит ожидать каких-то неожиданностей", — говорит эксперт.

Не будет, по его мнению, и каких-то прорывных заявлений и решений в рамках сотрудничества Украины и ЕС.

"Европейско-украинское сотрудничество развивается, но всё упирается в то, что ЕС критикует Украину за отсутствие реформ. Под ними европейцы понимают определенные преобразования в системе правосудия, либерализацию рынков, приватизацию и так далее. То, что в Украине или не было проведено, или находится в состоянии имплементации, — поясняет Илия Куса. — Резюмируя: этот визит какого-то существенного значения не будет иметь, по крайней мере, на ближайшую перспективу".

"Визит в Литву станет началом большого заграничного турне президента Украины"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает визит Зеленского в Литву, равно как запланированные встречи с президентами этой республики и Европейского совета, достаточно протокольными мероприятиями.

"Со сторон Зеленского, скорее всего, прозвучат стандартные заявления о недостаточном уровне поддержки нашей страны со стороны европейских партнеров. С их же стороны — констатация недостаточности реформ и тех усилий, которые предпринимает в этом направлении украинская власть. Поэтому не ожидаю каких-то больших прорывов, новых веяний или получения дополнительной финансовой помощи со стороны ЕС. Но визит, безусловно, важен, — отмечает эксперт. — Он подчеркивает наши устремления, позволяет, как говорится, сверить часы по основным вопросам".

Важно и то, акцентирует Игорь Рейтерович, что визит в Литву, по сути, станет началом большого заграничного турне президента Украины.

"Впереди — поездки в Германию, США, — напоминает эксперт. — И очень важно, чтобы визит в одну из балтийских республик был удачным с точки зрения подачи информации, четкого артикулирования позиций, интересов Украины. В Литве можно в определенной мере обкатать те основные месседжи, которые руководство нашего государства будет доносить уже непосредственно в Германии и США. Это касается, в частности, строительства "Северного потока-2" и противодействия агрессии РФ".

"Украине не хватает проактивности"

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics Максим Джигун позитивно настроен касательно этого визита.

"Литва, как и другие балтийские страны, поддерживали евроинтеграционные процессы Украины. Наша страна должна чаще инициировать подобные встречи, выступать проактивно со своими предложениями касательно проведения реформ, стремится получить опыт других государств касательно того, как нам ускорить гармонизацию нашего законодательства с европейским. И быть готовой проводить более интенсивные, качественные проводить реформы", — отмечает Максим Джигун.

Что касается поддержки Украины со стороны ЕС, то тут, по словам политолога, есть вопросы.

"Но это касается отдельных государств ЕС. От Литвы же мы постоянным чувствуем поддержку, в том числе евроинтеграционных устремлений. При этом самой Украине явно не хватает проактивности. Мы должны сами предлагать план действий — что мы готовы выполнить, в какие сроки, чтобы приблизить перспективу стать частью Евросоюза", — подчеркивает политолог.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают то, что Сербия и Венгрия построили газопровод, позволяющий получать голубое топливо не через Украину. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие перспективы может принести запланированный на ближайшие дни визит Зеленского в Германию.

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