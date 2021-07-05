Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать газ РФ в обход Украины: что это значит для нашей страны

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Что это значит для нашей страны? Почему это стало возможным? Есть ли вероятность введения американских санкций за эти действия? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Газопровод (фото из открытых источников)

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что для Украины данный факт может означать потерю до 12 млрд кубометров транзита газа в год — после завершения строительства.



"Это не обязательно, частично транзит может сохраниться, — отмечает Денис Саква. – Но, скорее всего, Газпром пойдет на остановку транзита или значительное его сокращение через Украину".

При этом эксперт напоминает, что сйчас у нас объемы транзита зафиксированы в договоре с Газпромом. По условия контракта, заключенного в конце 2019 года, Газпром должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах. И даже если не прокачает – обязан оплатить указанный объем.

Санкций к газопроводу-перемычке между Сербией и Венгрией не будет, уверен Денис Саква. По его словам, это внутренняя газовая инфраструктура Европы.

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, профессор Геннадий Рябцев отмечает, что в последние годы РФ вместе с европейскими партнерами возводит так называемое "Европейское транзитное кольцо" (ЕТК). Оно образовано северным и южным транзитными коридорами, которые замыкаются на немецком и австрийском газовых хабах. Северная часть коридора образована "Северным потоком-2" и трубопроводом EUGAL, южная – "Турецким потоком", "Голубым потоком", "Балканским потоком".



"Поскольку европейское полукольцо может работать в любом направлении, это позволит европейским странам более эффективно распределять газ по своей территории, получая его не только из РФ, но и от других поставщиков, — поясняет Геннадий Рябцев. — Перемычка, достроенная сербами и венграми, является частью южного коридора. Она предназначена для перераспределения газа ЕТК в странах центральной Европы".

По мнению эксперта, непосредственно от введения этого трубопровода в эксплуатацию, Украина ничего не теряет.

"Но наша страна уже потеряла около 25 млрд кубометров транзита после запуска турецкого и балканского потоков. Именно поэтому в действующем контракте между Газпромом и Нафтогазом объемы оплачиваемого транзита в нынешнем году сократились с 65 до 40 млрд кубометров. Впрочем, поскольку Газпром хочет остаться в глазах Европы надежным поставщиком, скорее всего, он будет выполнять контракт с Нафтогазом в полном объеме до окончания срока его действия. Но после 2024 года газовый рынок Европы сильно изменится, благодаря усилению роли на нем Германии и Австрии с параллельным ослаблением Нидерландов и Норвегии, — прогнозирует Геннадий Рябцев. — К тому времени Украина потеряет еще, по меньшей мере, 15 млрд кубометров транзита – из-за достройки всей сети газопроводов ЕТК".

Напомним, в ласти Польши заявили, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" вряд ли можно рассматривать положительно, ведь он затрагивает российско-германские интересы и угрожает остальной части ЕС.

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