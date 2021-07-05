Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать газ РФ в обход Украины: что это значит для нашей страны

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Ольга Чародий
Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Что это значит для нашей страны? Почему это стало возможным? Есть ли вероятность введения американских санкций за эти действия? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Газопровод (фото из открытых источников)
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital
Денис Саква считает, что для Украины данный факт может означать потерю до 12
млрд кубометров транзита газа в год — после завершения строительства.
При этом эксперт напоминает, что сйчас у нас объемы транзита
зафиксированы в договоре с Газпромом. По условия контракта, заключенного в
конце 2019 года, Газпром должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м
газа в 2020–2024 годах. И даже если не прокачает – обязан оплатить указанный
объем.
Санкций к газопроводу-перемычке между Сербией и Венгрией не
будет, уверен Денис Саква. По его словам, это внутренняя газовая инфраструктура
Европы.
Специалист по государственной политике в
топливно-энергетическом комплексе, профессор Геннадий Рябцев отмечает, что в
последние годы РФ вместе с европейскими партнерами возводит так называемое
"Европейское транзитное кольцо" (ЕТК). Оно образовано северным и южным
транзитными коридорами, которые замыкаются на немецком и австрийском газовых
хабах. Северная часть коридора образована "Северным потоком-2" и трубопроводом
EUGAL, южная – "Турецким потоком", "Голубым потоком", "Балканским потоком".
По мнению эксперта, непосредственно от введения этого
трубопровода в эксплуатацию, Украина ничего не теряет.
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