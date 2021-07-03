Визит Зеленского в Берлин: как должен действовать президент Украины

12 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие темы будут подниматься на встрече, а также, как должен действовать глава украинского государства.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель - фото из открытых источников

Оптимально для Зеленского будет, если по итогам встречи с Меркель станет ясно, что германо-украинские отношения в нормальном состоянии, что Берлин поддерживает Киев

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик подчеркивает, что Берлин для Зеленского — важная арена.

"Наш президент озабочен, что не принимает участие в важных встречах, форумах. Недавно новый глава Белого дома был в Европе. У Зеленского хотели, чтобы Байден с ним встретился, чтобы нас пригласили на какой-то из саммитов. Не вышло. Да, поступило приглашение посетить Вашингтон в июле. Но точных сроков пока нет. И сейчас для Зеленского важна встреча с таким крупным европейским лидером как Меркель, чтобы показать, что Украины фигурирует в мировой политике", — отмечает Владимир Дубовик.

Он считает важным во время визита Зеленского в Германию проговорить вопрос "Северного потока-2".

"Остановить его, похоже, уже не удастся, но нам следует продолжать демонстрировать озабоченность этим проектом. И пытаться выйти на вопрос компенсаций, учитывая грядущее снижение транзита российского газа через Украину. В частности, услышать определенные предложения от немецкой стороны", — поясняет эксперт.

Также важным он считает убедиться, что позиция Германии в Нормандском формате касательно российско-украинской войны не меняется — и не будет меняться в связи со сменой власти, которая произойдет в ФРГ в сентябре в результате выборов (Меркель уже заявила, что больше не будет канцлером).

"Некоторую озабоченность вызвало предложение Меркель и президента Франции Макрона касательно возобновления саммита на уровне ЕС-РФ. И хоть Меркель убеждала, что просто хотят донести критику до Путина, хорошо, что большинство стран ЕС высказались против такой инициативы. Ведь сам факт того, что Путин сидел бы и общался с лидерами стран ЕС, было бы уже победой Москвы, — подчеркивает Владимир Дубовик. — Будет ли Зеленский поднимать эту тему в общении с Меркель – не знаю. Вряд ли стоит. Как не стоит и пытаться уязвить Германию ее нежеланием поставлять в Украину летальное оружия. Не будем забывать, что в сохранении санкций против РФ — большая роль именно Германии. Как и поддержка с ее стороны и стран ЕС внутренних реформ в Украине".

По мнению эксперта, оптимально для Зеленского будет, если по итогам встречи с Меркель станет ясно, что германо-украинские отношения в нормальном состоянии, что Берлин поддерживает Киев. И что мы надеемся на такую же позицию после смены власти в Германии.

"В результате все будут довольны, — уверен Владимир Дубовик. — Германия предоставит Зеленскому большую сцену, позволит ему удовлетворить амбиции. А Украина накануне визита Меркель и Зеленского в Вашингтон продемонстрирует приверженность евроинтеграции и согласованную позицию с партнерами из ЕС по ряду важнейших вопросов".

Накануне важных для нашей страны визитов Зеленскому следует сменить риторику с вызывающей — на конструктивную

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько уверен, что июльские визиты Зеленского в Берлин (12 июля) и Вашингтон (предположительно – во второй половине июля) станут важнейшими внешнеполитическими действиями в его президентской каденции.

"Эти визиты пройдут на фоне уменьшения доверия в отношениях Украины с Западом. И от их результата зависит вектор дальнейшего развития нашей страны. Или мы сохраним прозападный вектор, или нет, — поясняет эксперт. — Поводов для беспокойства более чем достаточно. В последнее время постоянно слышим нарекания со стороны партнеров касательно недостаточной борьбы с коррупцией, торможении в проведении реформ. По этому поводу даже были условия новоизбранного президента США Байдена для разговора с Зеленским — и только скопления российских войск у границы с Украиной заставили Байдена позвонить на Банковую. Этот шаг свидетельствует о готовности Байдена усиливать сотрудничество, но при условии выполнения Украиной своих обязательств".

Если Вашингтон является главным партнером Украины в сфере безопасности, то Берлин – это, прежде всего, экономика, отмечает Владимир Манько.

"Германия для нас является одним из главных экономических партнеров. Поэтому основной темой на переговорах Зеленского с Меркель должны быть усиление товарооборота и увеличение немецких инвестиций в Украину. Наш президент, конечно, будет убеждать немцев, что вкладывать в Украину выгодно и безопасно. Хотя словам предприниматели не верят, а с практикой, как видим, не все в порядке. Коррупция, налоговое бремя и проблемы в судах до сих пор остаются тормозом для инвестиционного бума в Украине", — подчеркивает эксперт.

Отдельно, по его мнению, будет стоять тема "Северного потока-2". И это не только о деньгах, но и о безопасности.

"Поскольку этот прожект Кремля уже точно достроят, газ пойдет в обход нашей трубы. И Украина имеет право говорить о гарантиях — как экономических (мы ведь теряем огромные средства из-за уменьшения транзита), так и безопасностных. Речь идет о компенсации в форме денег или инвестиций, а также о возможности дополнительных поставок оружия — как гарантии против российской агрессии в результате исчезновения такого сдерживающего фактора как транспортировка больших объемов газа из РФ через украинскую ГТС. Но оружие лучше просить не у немцев, а у американцев, поскольку первые к этому вопросу относятся очень осторожно, помня свою историю еще во времена Второй мировой", — отмечает Владимир Манько.

Накануне этих важных для нашей страны визитов эксперт советует Зеленскому сменить риторику с вызывающей — на конструктивную.

"Его недовольство действиями как немецкого политикума, так и Запада в целом, следует заменить четким планом реформ, которые будут проводиться не на словах, а на деле, чтобы в кратчайшие сроки привести Украину к стандартам западных демократий", — уверен Владимир Манько.

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