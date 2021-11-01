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Санду ответила на упреки РФ относительно ее участия в "Крымской платформе"

Майя Санду заверила, что отношения между Молдовой и Украиной не изменились

сегодня, 11:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Молдова подтвердила свою поддержку Украине. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду, комментируя упреки Российской Федерации относительно ее участия в первом украинском международном саммите "Крымская платформа". Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Коммерсант".

Санду ответила на упреки РФ относительно ее участия в "Крымской платформе"

Майя Санду. Фото - ua.news

Майя Санду рассказала, что ее участие в саммите "Крымской платформы" не просто церемониальное, это подтверждение официальной позиции Молдовы о том, что Украина имеет в праве отстаивать свою территориальную целостность. Санду подчеркнула, что позиция Кишинёва не изменилась. Молдова продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает Киев одним из самых близких и надежных партнеров. Позиция Россия по этому вопросы не может повлиять на решение официальных властей Молдовы.

Что же касается саммита СНГ, то на него было принято решение отправить премьер-министра Гаврилицу именно из-за того, что на саммите обсуждались вопросы, касающиеся экономики. Это прерогатива главы правительства. Именно поэтому он и представлял интересы Молдовы. Самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях имеет именно правительство. Майя Санду подчеркнула, что платформа СНГ очень важна, ведь на ней удается достигать договорённостей, которые улучшают экономическое положение в стране, а инвестиции для Молдовы очень важны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Козак после встречи с президентом Санду рассказал, при каких условиях Россия готова "помочь Молдове" и возобновить нормальные двусторонние отношения.


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5060868?from=glavnoe_2
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