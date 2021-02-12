Россия в ООН заявила о том, что "Украина оккупировала Украину"

Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сделал заявление о войне на Донбассе. Он сказал, что Украина оккупировала Украину и ведет войну на собственной территории. Об этом стало известно из трансляции заседания на канале "In time Ukraine".

Донбасс. Фото: Google

По словам Небензи, Украина сама оккупировала свои территории. Он сказал, что наша страна ведет войну на собственной территории. Представитель России в который раз обвинил Украину в невыполнении обязательств, которые предусматривают минские соглашения.

Также Небензя продолжал утверждать то, что Россия не является стороной конфликта.

Представитель Германии Кристоф Хойсген заявил, что Россия является страной, которая устроила военное вторжение в Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области.

Он сказал, что РФ пытается преподнести войну, как внутренний конфликт в Украине, однако все знают о том, что президент России Владимир Путин награждал российских солдат, которые принимали участие во вторжении на Донбассе.

Немецкий дипломат заявил, что со слов Небензи, у него сложилось впечатление о том, что это Украина устроила вторжение в Россию, а не наоборот.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

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