Россия в ООН заявила о том, что "Украина оккупировала Украину"

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Гриниченко Дима
Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сделал заявление о войне на Донбассе. Он сказал, что Украина оккупировала Украину и ведет войну на собственной территории. Об этом стало известно из трансляции заседания на канале "In time Ukraine".
Донбасс. Фото: Google
По словам Небензи, Украина сама оккупировала свои территории. Он сказал, что наша страна ведет войну на собственной территории. Представитель России в который раз обвинил Украину в невыполнении обязательств, которые предусматривают минские соглашения.
Также Небензя продолжал утверждать то, что Россия не является стороной конфликта.
Представитель Германии Кристоф Хойсген заявил, что Россия является страной, которая устроила военное вторжение в Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области.
Он сказал, что РФ пытается преподнести войну, как внутренний конфликт в Украине, однако все знают о том, что президент России Владимир Путин награждал российских солдат, которые принимали участие во вторжении на Донбассе.
Немецкий дипломат заявил, что со слов Небензи, у него сложилось впечатление о том, что это Украина устроила вторжение в Россию, а не наоборот.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.
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Новости
Nedim Khalilov
сегодня, 13:24
Логики, - никакой... Кремль, не считает себя участником Минских соглашений, но в то же время "впрягся" в защиту граждан Украины, ориентированных на Кремль... Если же Кремль предоставит таким гражданам приют и политическое убежище на территории Кремля, то уверен, что все страны доброй воли будут петь дифирамбы Кремлю...
Nedim Khalilov
сегодня, 13:22
Оптимальным Украине, в возобновлении своей юрисдикции по Крымскому полуострову, является шаг в признании Крыма национальной территорией крымтатар и начало процедур предоставления национальной автономии крымтатар, - о чем известив все международные организации, заодно потребовать в Совете Безопасности ООН о начале процедур де-оккупации Крыма, - национальной территории крымтатар, этот вариант - "бронебойный", гарантирую... Это обязательно скажется на окончании конфликта в восточной части Украины...