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Главная Новости Политика внешняя политика Россия в ООН заявила о том, что "Украина оккупировала Украину"
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Россия в ООН заявила о том, что "Украина оккупировала Украину"

Россия продолжает отрицать свое участие в конфликте

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сделал заявление о войне на Донбассе. Он сказал, что Украина оккупировала Украину и ведет войну на собственной территории. Об этом стало известно из трансляции заседания на канале "In time Ukraine".

Россия в ООН заявила о том, что "Украина оккупировала Украину"

Донбасс. Фото: Google

По словам Небензи, Украина сама оккупировала свои территории. Он сказал, что наша страна ведет войну на собственной территории. Представитель России в который раз обвинил Украину в невыполнении обязательств, которые предусматривают минские соглашения.

Также Небензя продолжал утверждать то, что Россия не является стороной конфликта. 

Представитель Германии Кристоф Хойсген заявил, что Россия является страной, которая устроила военное вторжение в Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области.

Он сказал, что РФ пытается преподнести войну, как внутренний конфликт в Украине, однако все знают о том, что президент России Владимир Путин награждал российских солдат, которые принимали участие во вторжении на Донбассе. 

Немецкий дипломат заявил, что со слов Небензи, у него сложилось впечатление о том, что это Украина устроила вторжение в Россию, а не наоборот.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский вернул гражданство партнеру Коломойского.

Читайте также о годе работы Ермака с Зеленским.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lPLhiLEWzY8&%3Bab_channel=intimeUkraine
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Обусуждения

Nedim Khalilov

сегодня, 13:24

Логики, - никакой... Кремль, не считает себя участником Минских соглашений, но в то же время "впрягся" в защиту граждан Украины, ориентированных на Кремль... Если же Кремль предоставит таким гражданам приют и политическое убежище на территории Кремля, то уверен, что все страны доброй воли будут петь дифирамбы Кремлю...

Nedim Khalilov

сегодня, 13:22

Оптимальным Украине, в возобновлении своей юрисдикции по Крымскому полуострову, является шаг в признании Крыма национальной территорией крымтатар и начало процедур предоставления национальной автономии крымтатар, - о чем известив все международные организации, заодно потребовать в Совете Безопасности ООН о начале процедур де-оккупации Крыма, - национальной территории крымтатар, этот вариант - "бронебойный", гарантирую... Это обязательно скажется на окончании конфликта в восточной части Украины...

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