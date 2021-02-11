Ермак рассказал о годе работы рядом с Зеленским

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о годе работы на занимаемой должности и о том, как ему работается рядом с главой государства Владимиром Зеленским. Итоги первого года на должности главы ОП Ермак написал на своей странице Facebook.

Фото: Facebook

Он рассказал о том, что в годовщину его работы на должности он вместе с Зеленским приехал на Донбасс вместе с послами "Большой семерки".

По словам Ермака, после вступления в должность Зеленский поручил ему заниматься вопросами мирного урегулирования конфликта на Донбассе, что является очень болезненным для всей нашей страны.

Ермак сказал, что после прихода Владимира Зеленского украинская политика стала строиться по новым принципам, он назвал президента мотиватором, который заряжает окружающих на неустанную работу.

Также Ермак отметил, что Украины выполняет все обязательства, которые взяла на себя в переговорном процессе и продолжает следовать стратегическому курсу на Запад.

Глава Офиса Президента сказал, что за год удалось провести обмен удерживаемыми лицами, изменить формат минской ТКГ, усилить международную коалицию поддержки Украины и запустить работу "Крымской платформы".

Андрей Ермак занимает пост главы Офиса Президента с февраля 2020 года. Он заменил на этой должности Андрея Богдана, который был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

До прихода в политику Ермак был юристом и кинопродюсером, сотрудничая с Владимиром Зеленским, который был шоуменом и комедийным актером.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине официально запретили российскую вакцину.

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