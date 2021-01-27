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Россия собирается разместить ядерное оружие в Крыму, – разведка

Они создают условия для дислокации ядерного арсенала

сегодня, 10:07
Автор:

Гриниченко Дима

Служба военной разведки Украины сообщила о том, что Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру на территории оккупированного Крыма, где уже разместила очень крупную группировку войск. Базирование ядерного оружия в Крыму РФ может использовать для дальнейшего агрессивного давления на международное сообщество, сообщается в специальном бюллетене СВР под названием "Белая книга".

Россия собирается разместить ядерное оружие в Крыму, – разведка

Фото: AFP

Как рассказали в украинской разведке, РФ разместила в Крыму огромную группировку войск, которая насчитывает более 32 тысяч человек и включает воздушные, морские и наземные виды вооружения.

Оккупанты создают на полуострове условия для дислокации ядерного арсенала, РФ восстанавливает объекты ядерной инфраструктуры, где можно размещать отдельные компоненты и носители ядерного оружия.

Также на территории Крыма и Севастополя базируются корабли и военные самолеты, которые могут перевозить ядерное оружие.

В разведке отмечают, что планы России по размещению ядерного оружия в Крыму – это часть политики давления на международное сообщество, что несет прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Главной угрозой со стороны России в СВР назвали политику соседа в отношении Украины с целью дестабилизации внутренней обстановки, в частности, через ослабление поддержки международных партнеров, экономическое и энергетическое давление, а также постоянное наращивание военной угрозы.

Справка: Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, нарушив существующие положения международных договоров и международного права. Украина, США, Евросоюз и ряд мировых государств не признают Крым территорией России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как Украине вернуть Крым.

Также читайте о том, что Украине даст "Крымская платформа".




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Источник: https://szru.gov.ua/download/white-book/WB-2021.pdf
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