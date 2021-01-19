Что даст Украине "Крымская платформа" - мнения экспертов

Проведение саммита "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Накануне 30-летия Независимости Украины. Есть данные, что Офис президента хочет привлечь максимальное количество мировых лидеров (включая представительную делегацию из США). И вообще сделать "Крымскую платформу" важнее "сдувающегося" Нормандского формата. Эксперты оценили шансы оживить "крымский кейс" и привлечь к этой платформе топ-державы и рассказали о возможной пользе для Украины.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Крымская платформа создаст дополнительное давление на Россию"

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов считает создание международной площадки для актуализации на самом высоком международном политическом уровне темы деоккупации Крыму — своевременным и полезным делом.

"Долгое время Украина оставляла тему Крыму за скобками переговоров с международными партнерами, надеясь, что удастся решить донбасский кейс. Но так как становится понятно, что Россия не намерена отдавать контроль за Донбассом, в дальнейшем оставлять Крым за скобками уже не просто не имеет смысла, но и – вредно, — уверен аналитик. — Да, санкции за Крым сохраняются. Однако у большинства влиятельных стран складывается впечатление (учитывая пассивность Украины), что вопрос Крыма можно отложить на долгие годы или даже десятилетия".

Сергей Стуканов отмечает, что Крымская платформа должна напомнить о проблеме, актуализировать ее и засвидетельствовать нашим партнерам, что нынешний статус-кво нас не устраивает.

"Возвращение темы Крыма на высокий международный политический уровень поможет напомнить о российской угрозе, консолидировать коалицию в поддержку Украины, возможно, усилить санкции против России. Кроме того, это создаст дополнительное дипломатическое давление на Россию, — считает аналитик. — В частности, в вопросах нарушения прав украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове. В конце концов, это позволит наконец-то начать серьезный разговор о путях и сроках деоккупации Крыма. Хотя Россия, убежден, будет всячески отрицать и игнорировать эту тему, не пойдет ни на какие уступки и не будет участвовать в работе платформы, мощный дискурс будет создан. И он будет давить на Российскую Федерацию, готовя почву для важных изменений в будущем".

Действенность инструментария, по мнению Сергея Стуканова, также будет зависеть от того, какой уровень представительства будет обеспечено на саммите.

"Если удастся привлечь к участию лидеров крупнейших государств (в частности, США, Великобритании, Германии, других стран Евросоюза), то платформа может быть эффективной, — подчеркивает эксперт. – Назначение учредительной встречи Крымской платформы на 23 августа и синхронное сообщение о том, что Джо Байдена пригласят на День независимости Украины 24 августа, свидетельствует о том, что во власти рассчитывают на высокий уровень представительства. Если так, то Россию ждут непростые времена в плане дипломатии".

"Вопрос Крыма является ключом для решения проблемы на Донбассе"

Решение вопросов оккупированных территорий Украины не может рассматривать отдельно. В этом уверен политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

"Более того, война на Донбассе продлится как минимум до тех пор, пока не решится вопрос Крыма, — подчеркивает он. – России эта война и нужна для того, чтобы переносить внимание на боевые действия и "забывать" о "мирно отжатом" Крыме. Поэтому, вопрос Крыма — стратегически — является ключом для решения вопроса Донбасса".

По мнению эксперта, начало работы международной платформы по Крыму уже опаздывает на 7 лет.

"И эта, и предыдущая власть время от времени вспоминали о необходимости работы подобных платформ. Но на практике дальше разговоров дело не шло. Поэтому, если она начнет работу — это будет стратегическим позитивом, — считает Богдан Петренко. – Время выбрано удачное — юбилейная годовщина Независимости на следующий день со дня проведения платформы открывает перспективы того, что представительство может быть на высоком уровне. Вызов для власти — обеспечить такое представительство".

Конфликтолог подчеркивает, что если бы мы проводили эту платформу раньше — в 2014-2015 гг. — на фоне высокой актуальности для Запада российской агрессии в Украине, у платформы были бы высокие шансы стартовать и работать.

"Позитивом является и то, что Крым просто упоминается в информационном пространстве. Не как проблемы, возникшие у полуострова после оккупации Россией. А как потенциальный путь домой", — акцентирует Богдан Петренко.

Он также предупреждает, что тактически заявления о возможном начале работы "Крымской платформы" могут привести к российскому ответу — начиная от усиления боевых действий на Востоке Украины и заканчивая активизацией террористических групп, особенно накануне 23-24 августа. Поэтому, подчеркивает эксперт, надо быть готовыми к тому, что повышая ставки, Россия прибегнет к "ответке".

Как сообщал портал "Комментарии", Украина презентовала в Брюсселе "Крымскую платформу", которая должна помочь деоккупации полуострова. Как заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, НАТО интересует такая инициатива, так как альянс знает о нынешней ситуации у Черного моря, добавив, что на данный момент обсуждаются пути интегрирования "Крымской платформы" в ЕС.





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