Россия повышает ставки и ставит ультиматумы Западу: найдут ли стороны компромисс

Первый раунд переговоров о фактическом переделе сфер влияния, на которые возлагала большие ожидания Москва, прошли для нее неудачно, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, представители США 10 января в Женеве в очередной раз дали понять Кремлю, что в РФ нет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО.

Россия ставит ультиматумы Западу - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Тем временем The New York Times со ссылкой на официальных представителей администрации американского президента Джо Байдена, пишет, что глава Кремля Владимир Путин отложил возможное вторжение на территорию Украины к весне из-за слишком мягкой зимы.

Похоже, стороны продолжают повышать ставки в процессе дипломатических битв.

К чему может привести дипломатическая гиперактивность России с ее ультиматумами и хороводом переговоров (10 января – в Женеве с США, 12 января – с Советом НАТО в Брюсселе, 14 января – с ОБСЕ в Вене)? Как себя в этой ситуации ведет Запад? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Пока ни та, ни другая сторона не готова отказываться от своего: одна – от своих требований, другая – от своих принципов

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука обращает внимание, что некоторые обозреватели много внимания уделили откровенно хамским заявлениям, которые прозвучали со стороны заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. В стиле: НАТО, забирайте монатки – и валите из Европы; Россия выставила условия, обозначила позиции – и США должны быть готовы к компромиссам.

"Но надо понимать, что подобные заявления делаются исключительно для внутреннего потребление. Профессиональные дипломаты и политики не обращают внимания на подобную хамскую риторику, – поясняет эксперт. – А вот после встречи в Женеве 10 января того самого Рябкова с замгоссекретаря США Вэнди Шерман, оценки замминистра иностранных дел РФ были уже несколько в другом тоне. Отсутствовало откровенное хамство. При этом в очередной раз озвучен тезис, что тот ультиматум, который выставила Россия (не продвижение НАТО на восток, не вступление в Альянс Украины, Грузии, Молдовы, не проведение на их территориях совместных с НАТО учений, не предоставление им вооружений, откат к позициям 1997 года) – не ультиматум. По логике российского руководства, если на бумажке не написано печатными буквами УЛЬТИМАТУМ, это не является ультиматумом".

Георгий Тука признался, что пока ни та, ни другая сторона не готова отказываться от своего: одна – от своих требований, другая – от своих принципов.

"С моей точки зрения, требования выдвинуты абсурдные. И было понятно, что ни США, ни НАТО на них не согласятся. Скорее всего, Россия действовала по принципу, по которому в советские времена действовали работники сферы снабжение: проси побольше, чтобы получить, что надо. Не исключаю, что именно с этим связаны такие завышенные требования РФ, чтобы получить нечто более реальное со стороны США и НАТО. Речь, к примеру, может идти об отсроченном на неопределенный срок членстве Украины в НАТО, о не размещении систем противоракетной обороны на территории европейских стран членов Альянса, которые стали таковым после 1997 года (на чём настаивает РФ). В этом контексте, – отмечает эксперт, – у меня сохраняется обеспокоенность: не станет ли наша страна разменной монетой в достижении таких так называемых "компромиссов". Такая попытка может быть реализована".

И тут, уверен Георгий Тука, многое будет зависеть от позиции руководства Украины. Но давление со стороны тех, кого мы называем "западные партнеры", он не исключает. В том числе касательно выполнения Минских соглашений в свете того, как их трактует РФ. Это и проведение выборов на неконтролируемой территории до передачи Украине границы, и имплементация формулы Штайнмайера, и ассиметричная федерация…

"Удастся ли Зеленскому отстоять национальные интересы нашего государства – поживем-увидим. Что касается Запада, то пока позиция, вроде бы, консолидированная – ясная и жесткая. Ни на какие абсурдные требования России ни США, ни НАТО, ни представители ЕС, судя по их заявлениям, идти не намерены. Не собираются поддаваться подобному шантажу", – отмечает Георгий Тука.

При этом он не разделяет "осторожный оптимизм", как написал у себя в Facebook замглавы Офиса президента Игорь Жоква, уверяя, что Украина "вооружила" партнеров по НАТО необходимыми аргументами для нового раунда переговоров с РФ.

Что якобы во время следующего Саммита НАТО, который планируется в Мадриде, Украина надеется получить конкретные предложение и услышать сроки по вступлению в Альянс.

"Я скептически отношусь к такому "оптимизму". Хотя бы потому, что нам хорошо известна позиция ряда стран НАТО (Германия, Франция, Венгрия) касательно вступления туда Украины. И позиция эта – Украину в НАТО сейчас не ждут. И нет оснований полагать, что эта позиция в ближайшее время изменится. Особенно на фоне возросшей конфронтации по линии НАТО-РФ, – поясняет Георгий Тука. – Если же со стороны Украину будут выдвигаться, с моей точки зрения, нелепые требования (в стиле – дайте нам конкретные ответы по вступлению в Альянс, назовите конкретные сроки) – это может привести только к раздражению со стороны руководства НАТО и ряда государств-членов НАТО. Что, безусловно, на руку Кремлю".

Путин, которому нечем особо похвастать на внутренней арене, хочет играть в большую геополитику. Создавать напряженность для Запада

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк акцентирует, что уже были заявления представителей США, НАТО, коллективного Запада, которые четко дали понять: есть ряд российских предложений, которые они готовы обсуждать, а ряд – которые обсуждать не намерены.

"К примеру, лимит на учения, на развертывание вооружений в Восточной Европе – обсуждать можно. А вот вопрос не расширения НАТО – нет, – уточняет он. – Западу подходит любой диалог. Они любят переговоры, обсуждения. Но не так, как этого хочет РФ – в ультимативной форме (вот прям здесь и сейчас дайте нам какие-то гарантии, подпишем некие юридические документы). Тем более, что сама Россия, постоянно попирает международное право, различного рода договоренности".

По словам эксперта, западные обозреватели, аналитики, журналисты пишут, что РФ просто ищет повод, чтобы обосновать некую новую гонку вооружений, эскалацию, миграционные риски, проекцию силы в Восточной Европе, развертывание современных видов вооружений (вплоть до ядерного) на территории той же Беларуси. Мол, раз Запад не поддержал наши "хотелки" — получите напряженность у своих границ.

"Безусловно, РФ будет создавать точки напряжения, которые будут нести угрозу Западу. Путин прямо говорит об этом, – отмечает Анатолий Окстисюк. – Дескать, не согласитесь с нашими предложениями (фактическим ультиматумом) – ждите проблем… Всё завертелось именно сейчас, потому что в РФ идет подготовка к транзиту власти в 2024 году. И Путин, которому нечем особо похвастать на внутренней арене, хочет играть в большую геополитику. Создавать напряженность для Запада, добиваться пересмотра региональной безопасности, устроить некую Ялту-2 в смысле перераспределения сфер влияния. Да еще и зафиксировав это юридически. Начать, скажем так, с чистого листа, учитывая то, что россияне сотворили с Крымом, с Донбассом. Но, судя по позиции Запада, вряд ли Кремлю удастся глобально чего-то добиться".

Ранее на портале "Комментарии" — Нормандские переговоры — в коме: встретится ли "четверка" для урегулирования конфликта на Донбассе.

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