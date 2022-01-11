Победа или поражение: Кулеба оцени переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США

Переговоры, на которые возлагала большие ожидания Москва, прошли для нее неудачно, ведь США в очередной раз дали понять Кремлю, что в РФ нет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО. А принять ультиматум Путина и отказаться от расширения Альянса на восток стало бы огромным фиаско для всего Запада. Как передает издание "Комментарии", такое мнение относительно переговоров по "гарантиям безопасности" между Россией и США высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, окончательные выводы о переговорах можно будет сделать, когда состоится заседание Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

При этом Кулеба заявил, изначально было понятно, что в Кремле сами понимали, что Запад не намерен выполнять ультимативные требования о нерасширении НАТО. Россия просто решила поднять ставки, озвучив грозные требования.

Глава МИД называет позицию России циничной, ведь в то время, когда Москва говорит о гарантиях безопасности, российские военные продолжают оккупировать часть украинской территории, угрожают новых вторжением и устраивают газовый шантаж всей Европе.

Дмитрий Кулеба размышляет, Запад не сможет пойти навстречу России, предоставив юридические гарантии о том, что расширения Альянса не произойдет и Украина никогда не присоединиться к блоку. Принятие такие требований Кремля стало бы стратегическим поражением НАТО. На переговорах в Женеве США продемонстрировали четкую позицию, что дальше говорить об Украине без участия самой Украины не имеет смысла.

Дипломат подчеркнул, несмотря на упорство российских дипломатов тему о гарантиях безопасности нет смысла подымать, пока российские войска остаются в Крыму и на Донбассе, пока российские войска не отведен от украинских границ на безопасное для Украины расстояние.

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