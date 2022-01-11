Нормандские переговоры - в коме: встретится ли "четверка" для урегулирования конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Среди прочего, Зеленский заявил: "Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран".

Есть ли шанс, что переговоры "четверки" вообще состоятся? А если состоятся – к чему могут привести? Разобраться с этими вопросами изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Реанимация нормандского формата выглядит, как минимум, нелогичной для РФ

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда скептически относится к перспективе проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Потому что не понимает, для чего он в нынешней ситуации нужен Путину.

"А без него этот саммит, по большому счету, не имеет никакого смысла, – поясняет эксперт. – Потому думаю, что встреча Зеленского с советниками глав Германии и Франции носила некий ознакомительно-выставочный характер. Президент Украины просто продемонстрировал, что находится на рабочем месте".

Евгений Магда считает, что при нынешней системе международных отношений быстрого прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе ожидать не приходится.

"Напомню, что РФ заметно обостряет ситуацию на границе с Украиной, требуя железобетонных гарантий от Запада не вступления Украины и Грузии в НАТО. И в этой ситуации реанимация нормандского формата выглядит, как минимум, нелогичной для РФ, – аргументирует эксперт. – К тому же, в апреле состоятся президентские выборы во Франции. А нынешнему главе государства Эмманюэлю Макрону не нужны какие-то неожиданные внешние проблемы. Пока он является лидером президентского рейтинга, но гонка там только набирает оборотов. И могут быть еще разнообразные неожиданности".

В интересах Зеленского, чтобы встреча в Нормандском формате состоялась. И он может многое пообещать ради этого. Но обещать – не значить сделать

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес признался, что за последнее время приучился скептически относиться к любым заявлениями украинских официальных лиц.

"Часто это – общие слова и ничего конкретного, – поясняет он. – Конечно, в интересах Зеленского, чтобы встреча в Нормандском формате состоялась. И он может многое пообещать ради этого. Но обещать – не значить сделать. Думаю, на уровне советников глав государств встречу мы в обозримом будущем увидим. При этом на нее, безусловно, будут накладывать отпечаток результаты переговоров, которые проходят сейчас между РФ и США, РФ и НАТО. И во многом именно от этого будет зависеть, стоит ли ожидать встречи в Нормандском формате".

Энрике Менендес обращает внимание на заявление Зеленского о том, что будут выполняться договоренности, принятые на прошлой встрече глав "четверки" – в Париже 9 декабря 2019 года.

"Это уже интересный момент. Напомню, что тогда одним из пунктов встречи было согласие Украины на имплементацию формулы Штайнмайера и на принятие нового закона об особом статусе для Донбасса. К сожалению, я не вижу сейчас пространства для принятия закона в том виде, в каком он прописан в Минских соглашениях – в соответствии с пожеланиями представителей ОРДЛО и в консультациях с ними. Но какая-то активизация может произойти – хотя бы на уровне некой динамики, каких-то обсуждений. И это может придать импульс переговорам, которые сейчас находятся в анабиозе. В данный момент переговоры ни живы, ни мертвы – они в коме. И им не помешает хоть какой-то, даже минимальный, импульс. Чтобы хотя бы продемонстрировать видимость движения", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали — План Путина так и остался на бумаге: чем закончились женевские переговоры США и РФ.

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