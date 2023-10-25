Россия получила "черную метку" из Закавказья

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжении присутствия российских военных баз в Армении, передает Wall Street Journal. Об этом сообщают "Комментарии".

Никол Пашинян

Он также сообщил газете, что Ереван ищет новых партнёров, поскольку Москва, по его словам, "не выполнила свои союзнические обязательства".

Напомним, что Армения является членом пророссийского военного блока ОДКБ, что позволило ей длительное время, рассчитывая на поддержку Москвы, контролировать спорный с Азербайджаном Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Их армянские силы взяли под контроль в ходе Первой карабахской войны начала 90-х минувшего столетия.

Но с приходом к власти в Армении прозападных сил во главе с Николом Пашиняном поддержка России ослабевала, чем воспользовался Азербайджан, который не является членом ОДКБ. При поддержке Турции и молчании Москвы он нанес поражение Еревану в ходе Второй карабахской войны 2020 года. А в сентября 2023 закрепил эту победу, полностью ликвидировав самопровозглашенную в Нагорном Карабахе армянскую республику Арцах. Следствием этого стало тотальное бегство всего армянского населения из региона — 120 тысяч армян переселились в Армению.

Москва не оказала никакой военной помощи Армении, обосновав свою позицию тем, что Нагорный Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана. А непосредственная территория Армении, как члена ОДКБ, агрессии не подвергалась. Кроме того, Россия публично высказала недовольство попытками Пашиняна передать роль посредника в регионе от России США или Франции. Также МИД РФ высказал недовольство совместными армяно-американскими учениями в Закавказье, в 2023 году.

Российская военная база в Армении имеет два гарнизона: в Гюмри и в Ереване, общей численностью в 3500 человек.

Тем временем, на Авдеевском направлении ВСУ уничтожили российский десант.

По территории России ударили баллистической ракетой.

А генсек ООН рассказал, чем он "шокирован".