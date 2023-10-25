logo

BTC/USD

33461.59

ETH/USD

1754.05

LTC/USD

66.20

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Россия получила "черную метку" из Закавказья
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия получила "черную метку" из Закавказья

Армения заявляет, что не видит смысла в российских военных базах на своей территории

25 октября 2023, 20:46
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжении присутствия российских военных баз в Армении, передает Wall Street Journal. Об этом сообщают "Комментарии".

Россия получила "черную метку" из Закавказья

Никол Пашинян

Он также сообщил газете, что Ереван ищет новых партнёров, поскольку Москва, по его словам, "не выполнила свои союзнические обязательства".


Напомним, что Армения является членом пророссийского военного блока ОДКБ, что позволило ей длительное время, рассчитывая на поддержку Москвы, контролировать спорный с Азербайджаном Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Их армянские силы взяли под контроль в ходе Первой карабахской войны начала 90-х минувшего столетия.

Но с приходом к власти в Армении прозападных сил во главе с Николом Пашиняном поддержка России ослабевала, чем воспользовался Азербайджан, который не является членом ОДКБ. При поддержке Турции и молчании Москвы он нанес поражение Еревану в ходе Второй карабахской войны 2020 года. А в сентября 2023 закрепил эту победу, полностью ликвидировав самопровозглашенную в Нагорном Карабахе армянскую республику Арцах. Следствием этого стало тотальное бегство всего армянского населения из региона — 120 тысяч армян переселились в Армению.

Москва не оказала никакой военной помощи Армении, обосновав свою позицию тем, что Нагорный Карабах является общепризнанной территорией Азербайджана. А непосредственная территория Армении, как члена ОДКБ, агрессии не подвергалась. Кроме того, Россия публично высказала недовольство попытками Пашиняна передать роль посредника в регионе от России США или Франции. Также МИД РФ высказал недовольство совместными армяно-американскими учениями в Закавказье, в 2023 году.

Российская военная база в Армении имеет два гарнизона: в Гюмри и в Ереване, общей численностью в 3500 человек.

Тем временем, на Авдеевском направлении ВСУ уничтожили российский десант.

По территории России ударили баллистической ракетой.

А генсек ООН рассказал, чем он "шокирован".  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!