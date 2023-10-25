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По территории России ударили баллистической ракетой: что произошло

В России провели учения сил ядерного сдерживания, за которыми наблюдал Путин

25 октября 2023, 19:11 comments15115
Автор:
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Константин Куликов
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В рамках учений сил "ядерного сдерживания" в России с испытательного космодрома "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

По территории России ударили баллистической ракетой: что произошло

Запуск ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в 2022 году

По данным Кремля, в "тренировке" участвовали три составляющие ядерных сил России - наземная, морская и авиационная. В частности, по сообщениям росСМИ, из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки "Тула" запущена баллистическая ракета "Синева". А самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. 


В Кремле заявляют, что таким образом армия РФ проверяла готовность военных к выполнению поставленных задач. В ходе учений Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. Кроме того, связь с войсками держали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

- Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объёме, — рапортуют в Кремле.

Напомним, что с момента широкомасштабного вторжения в Украину Путин и его окружение пошли по пути ядерной эскалации. Хозяин Кремля угрожал странам Запада применением ядерного оружия, если они посмеют вмешаться в войну в Украине. Затем неоднократно такие угрозы озвучивал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Затем Россия, по согласованию с Лукашенко, переместила тактическое ядерное оружие на территорию своей союзницы Белоруси. А Лукашенко пригрозил Польше и другим странам НАТО нанесением им "неприемлемого ущерба", в случае нападения на Белорусь.

В свою очередь, тогдашний премьер-министр Британии Джонсон пригрозил России в 2022 году ответом на ее гипотетический ядерный удар по Украине или странам НАТО. Уже в этом году страны НАТО провели военные учения на Балтике, с отработкой применения "ядерной компоненты". А двухпартийная комиссия Конгресса в своем отчете призвала США быть готовой с одновременной войне с Россией и Китаем. Для этого ей необходимо, по мнению конгрессменов, модернизировать как свои обычные, так и ядерные вооруженные силы.

Тем временем, Путин поручил увеличить штатный состав русской армии.

В Украине появился "Сибирский батальон".

А Нетаньяху готов отсрочить наземную операцию в Секторе Газа: СМИ узнали причину. 



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