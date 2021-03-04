Россия полностью отработала захват Украины, – Муженко

Генерал армии и бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал о том, что российские военные полностью отработали на учениях захват территории Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию "Факты".

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По его словам, российская масштабная агрессия может произойти в любой момент, как и возвращение к реализации плана "Новороссия". Генерал отметил, что такие планы актуальны для России сейчас из-за ситуации на юге и недостатка воды в Крыму.

Военный сказал, что в этом году россияне проведут военные учения "Запад-2021", а до этого Россия проводила учения "Запад-2017", "Центр-2018", "Восток-2019" и "Кавказ-2020".

Он отметит, что это означает полную отработку российскими военными комплекса мероприятий по захвату Украины и взятие нашей территории под контроль. Бывший начальник Генштаба сказал, что это может быть политический контроль либо же захват части территорий.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", не признанный Украиной и международным сообществом.

Вопреки всем нормам международного права президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к территории РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о сотрудничестве Медведчука и Порошенко.

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