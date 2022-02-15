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Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по Венскому документу

Заседание ОБСЕ запланировано на сегодня, 15 февраля

сегодня, 15:29
Автор:

Людмила Слободенюк
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Россия заявила о своем отказе в участии в консультациях по Венскому документу. Встреча государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировала украинская сторона из-за военной активности российской армии вблизи украинских границ. Впрочем, в российском министерстве иностранных дел заявили о намерении игнорировать данную встречу. Об этом пишет российское информационное агентство "ТАСС", передает портал "Комментарии".

Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по Венскому документу

Россия отказалась отвечать на заседание ОБСЕ. Фото из открытых источников

Уже сегодня, 15 февраля, планируется заседание ОБСЕ по ситуации вблизи украинских границ. Однако заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что Россия на нем отсутствует. Также он обвинил украинских военных в том, что они якобы истребляли собственное население.

"Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть – играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в не благих целях. Тем более те страны, которые больше всего заботятся о чистоте Венского документа, палец о палец не ударили, чтобы запустить соответствующие процедуры, когда армия Украины бомбила своих людей и проводила против них настоящую боевую операцию с использованием вооруженных сил", — заявил Грушко журналистам.

Напомним, заседание ОБСЕ по Венскому документу инициировала Украина. Ранее дипломаты потребовали российскую сторону объяснить активность армии РФ у границ в срок в 48 часов, но Москва этот запрос проигнорировала. Теперь Кремль игнорирует и консультации в ОБСЕ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию. Дмитрий Кулеба отметил, что усилия Киева вместе с партнерами принесли результат. И сегодня мировому сообществу удалось умерить Россию от дальнейшей агрессии.

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Источник: https://tass.ru/politika/13713285
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