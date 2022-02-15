Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности. При этом дипломатия продолжает показывать свою эффективность. Как передает издание "Комментарии", об этом министр заявил во время общения со СМИ.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что усилия Киева вместе с партнерами дали результат. И сегодня мировому сообществу удалось сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

В подтверждение своих слов дипломат заявил, что на календаре уже средина февраля, но вторжения не произошло. При этом вторжение прогнозировали еще в начале года.

Также Кулеба отреагировал на сообщения России о том, что часть российских войск, которые вблизи украинской границы были задействованы в военных учениях, возвращаются в места постоянной дислокации. Дипломат призвал общественность дождаться, когда за словами последуют действия и российские войска действительно отойдут от границы. Тогда можно будет говорить о снижении градуса напряжения и деэскалации.

Министр также заявил, что сегодняшним решением Госдумы о признании так называемых "Л/ДНР" Россия фактически может в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина уже предупредила о данной опасности партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Госдепе США сообщили, что все еще есть возможность дипломатическим путем урегулировать ситуацию, которая возникла вблизи украинской границы. При этом Вашингтон уточнил, что США никогда не утверждали, что российское вторжение в Украину является неотвратимым.

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