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Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию

Глава МИД подчеркнул, что дипломатия продолжает работать

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности. При этом дипломатия продолжает показывать свою эффективность. Как передает издание "Комментарии", об этом министр заявил во время общения со СМИ.

Кулеба рассказал, благодаря чему удалось сдержать Россию

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что усилия Киева вместе с партнерами дали результат. И сегодня мировому сообществу удалось сдержать Россию от дальнейшей агрессии. 

В подтверждение своих слов дипломат заявил, что на календаре уже средина февраля, но вторжения не произошло. При этом вторжение прогнозировали еще в начале года.

Также Кулеба отреагировал на сообщения России о том, что часть российских войск, которые вблизи украинской границы были задействованы в военных учениях, возвращаются в места постоянной дислокации. Дипломат призвал общественность дождаться, когда за словами последуют действия и российские войска действительно отойдут от границы. Тогда можно будет говорить о снижении градуса напряжения и деэскалации.

Министр также заявил, что сегодняшним решением Госдумы о признании так называемых "Л/ДНР" Россия фактически может в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина уже предупредила о данной опасности партнеров. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в Госдепе США сообщили, что все еще есть возможность дипломатическим путем урегулировать ситуацию, которая возникла вблизи украинской границы. При этом Вашингтон уточнил, что США никогда не утверждали, что российское вторжение в Украину является неотвратимым. 


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