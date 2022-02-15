Признание "ЛДНР" – это гибридная война: нардеп рассказал о решении Верховной Рады обратиться к Западу

15 февраля Верховная Рада поддержала два постановления об обращении парламента к международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОЧЭС. Об этом известно из пресс-брифинга депутата от партии "Слуга народа" Егора Чернева.

Верховная Рада, фото из открытых источников

По его словам, в первом постановлении прописано, что украинские власти требуют от партнеров усиления поддержки государства, осуждения агрессии РФ, в том числе с 2014 года, и эскалации. Запад должен предоставлять больше оружия, средств для экономики Украины, а также прописать четкие санкции, что будут применяться к России.

Во втором постановлении говорится, что мир не должен одобрять признание так называемых республик "ЛДНР" российской Госдумой. Соответствующий законопроект уже прошел обсуждение в комитетах Госдумы России и готовится к рассмотрению.

"Это один из элементов гибридной войны со стороны РФ. Они видят, что им не удалось пройти прямо через ультиматумы, через угрозы, через шантаж и заставить наших партнеров пойти им на уступки. Поэтому ищут другие пути как влиять на Украину изнутри. Если они признают такие формирования, им ничего не будет мешать поставлять им оружие, расширять номенклатуру оружия, которую они будут предоставлять ЛДНР. Мы имеем множество доказательств, что Россия накачивает эти территории российским оружием. Сейчас это может быть совсем другое оружие — противовоздушная авиация может появиться. Мы должны не допустить признания таких республик. Мы обращаемся к партнерам, чтобы они уделили этому внимание", — говорит нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", Польша председательствует в ОБСЕ и от имени организации министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля провел встречу с министром РФ Сергеем Лавровым. В Кремле высказались о переговорах на форуме в Вене, предложенных польской делегацией, и сочли их заранее безрезультатными.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!