Признание "ЛДНР" – это гибридная война: нардеп рассказал о решении Верховной Рады обратиться к Западу

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Козлова Альбіна
15 февраля Верховная Рада поддержала два постановления об обращении парламента к международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОЧЭС. Об этом известно из пресс-брифинга депутата от партии "Слуга народа" Егора Чернева.
Верховная Рада, фото из открытых источников
По его словам, в первом постановлении прописано, что украинские власти требуют от партнеров усиления поддержки государства, осуждения агрессии РФ, в том числе с 2014 года, и эскалации. Запад должен предоставлять больше оружия, средств для экономики Украины, а также прописать четкие санкции, что будут применяться к России.
Во втором постановлении говорится, что мир не должен одобрять признание так называемых республик "ЛДНР" российской Госдумой. Соответствующий законопроект уже прошел обсуждение в комитетах Госдумы России и готовится к рассмотрению.
Как сообщал портал "Комментарии", Польша председательствует в ОБСЕ и от имени организации министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля провел встречу с министром РФ Сергеем Лавровым. В Кремле высказались о переговорах на форуме в Вене, предложенных польской делегацией, и сочли их заранее безрезультатными.
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