Россия наносит новый удар по Украине и Беларуси: что происходит и как реагировать

В четверг, 4 ноября, российский президент Владимир Путин в очередной раз посетит оккупированный украинский Крым. Среди прочего запланировано проведение в Севастополе заседания совета "Союзного государства" (РФ+Беларусь). Какие риски это несет? Почему мировая общественность и украинская власть недостаточно жестко реагируют на происходящее?

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль демонстрирует, что мировое сообщество не убедило кремлевское руководство отказаться от своих дальнейших агрессивных планов

Эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский уверен: Кремль проводит последовательную политику по признанию мировым сообществом территории оккупированного Крыма как территории Российской Федерации.

"Насколько эта политика успешна или не успешна – тема отдельного и очень длинного разговора. Поглощение Россией территории Беларуси, то, что преподносится как создание "союзного государства", один из этапов возрождения российской империи. Территориально, в каком-то виде, в эту возрождаемую Кремлем империю должна войти и Украина", – отмечает эксперт.

По его мнению, проведение заседания "совета возрождаемой империи" с включением главного оккупанта и агрессора из оккупированного украинского Севастополя полностью соответствует кремлевской логике формирования и реализации своей внешней политики.

"Тем самым Кремль демонстрирует, что до настоящего времени мировое сообщество не убедило кремлевское руководство отказаться от своих дальнейших агрессивных планов. Реализация этих агрессивных планов и есть для Украины риски и угрозы. Развязывая против Украины войну в 2014 году, Россия ставила перед собой определенные планы. Они не достигнуты. Наши европейские "помогатели" не особо активничают в вопросе сдерживания российского агрессивного поведения. А значит – война будет продолжаться", – прогнозирует Юрий Смелянский.

Он акцентирует, что на протяжении уже почти восьми лет войны и оккупации части украинской территории, давая оценку проводимой украинской властью политики по этим вопросам, приходится констатировать: политика создания "ложных реальностей" приведет к отказу нашими западными союзниками от активной политико-дипломатической помощи Украине.

В ответ Украина в лице секретаря СНБО сделала заявление об отсутствии угроз. Цепочка перечисленных событий есть одним из вариантов ответа на вопрос об отсутствии жесткости со стороны международной общественности на российскую агрессию по отношению к Украине, – отмечает Юрий Смелянский. – Раз украинские власти этих угроз не желают замечать – зачем международной общественности напрягаться в защите Украины?" "Буквально недавно прошла информация о том, что наши американские партнеры отказали Украине в передаче разведданных. Днями наши западные партнеры стали активно распространять информацию о новых угрозах в связи с усилением контингента российских вооруженных сил вдоль границ с Украиной

А если это всё еще и скорректировать на коэффициент долгосрочности… В феврале 2022-го – 8 лет как идет российско-украинская война… Обобщенно это можно назвать "усталостью от Украины". Вернее, от непонятной и не последовательной политики украинских властей – "политики создания ложных реальностей", поясняет эксперт.

"Почему вне зависимости от каденции так себя ведет украинская власть за прошедшее время российско-украинской войны писалось, говорилось очень много. Основной фактор влияния – личный интерес. Который может проявляться по-разному, но ведет всегда лишь к негативному результату", – резюмирует Юрий Смелянский.

Россиянам удобно использовать территорию Беларуси для атаки на Украину

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что Украина обязательно отреагирует на происходящее.

"Важно, чтобы отреагировала и Крымская платформа как инструментарий , который мы создали, в том числе, для реагирования на подобные действия России. И здесь нужна консолидированная позиция всех стран", – уверен эксперт.

По его словам, сейчас идет двойная игра Кремля. С одной стороны – на признание официальным Минском Крыма как территории РФ. Ведь даже участие руководства Беларуси в формат видео конференции будет подаваться российской пропагандой как признание статуса Крыма как составляющей части РФ. С другой стороны – продолжается процедура закабаления Республик Беларусь (РБ) под видом "Союзного государства".

"Процедура достаточно болезненная для самой Беларуси. Но Россия последовательна, чтобы додавить вопросом "Союзного государства" своих соседей. Хоть, по сути, это поглощений Российской Федерации территории РБ", – поясняет Валерий Кравченко.

В то же время, отмечает он, у белорусского руководства практически не осталось места для маневров. Ведь Лукашенко после весьма сомнительных результатов выборов прошлого года никто не признаёт президентом. По крайне мере, в западном цивилизованном мире.

"Вероятное принятие военной доктрины "Союзного государства" угрожает не только Украине, но и странам НАТО, особенно соседям Беларуси – Польше, странам Балтии. Увы, но всё происходящее сводит на "нет" суверенитет Беларуси, – считает Валерий Кравченко. – Те танки, которые западные СМИ рассмотрели в Ельне (Смоленская область РФ), в 40 км от границы с Беларусью, можно рассматривать как двойную угрозу. С одной стороны – угроза для РБ, если она пойдет на попятную в создании "Союзного государства". С другой – есть трасса Могилев-Гомель, которая выходит на Чернигов-Киев. И россиянам удобно использовать территорию Беларуси для атаки на Украину. А белорусов после утверждения военной доктрины "Союзного государства" спрашивать никто не будет. И всё будет рассматриваться как коллегиальные действия при том, что РФ будет принуждать РБ занимать ту или иную позицию по тому или иному вопросу".

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