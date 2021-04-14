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Россия может повторить на Донбассе "грузинский сценарий" 2008 года

В Минобороны Украины заявили, что Россия может повторить на Донбассе сценарий войны в Грузии 2008 года

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия может планировать повторения сценарии войны в Грузии 2008 года на Донбассе. Тогда Грузия лишилась территории Южной Осетии, которую не может вернуть до сих пор. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба минобороны. 

Россия может повторить на Донбассе "грузинский сценарий" 2008 года

Войска РФ

По его словам, о таких намерениях страны-агрессора говорит массовая раздача российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что впервые с момента развала СССР в 1991 году у границ Украины зафиксировано такое массовое развертывание военной силы со стороны России. 

Министр заявил, что для повторения грузинского сценария Россия может устроить провокации для того, чтобы обвинить украинскую армию в убийстве мирных жителей, тем более тех, кому уже выданы российские паспорта, а таких там более 400 тысяч. 

Таран заявил, что наиболее сильным рычагом влияния на Кремль, который не позволит усилить агрессию против Украины, станет получение нашей страной плана действий по членству в НАТО.

Справка: в последнее время Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля делают агрессивные заявления в адрес нашей страны и угрожают развалом государства. Российские пропагандисты открыто обсуждают войну с Украиной и говорят о бомбежке украинских городов. Российская агрессия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается с апреля 2014 года. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук оценил возможность масштабной войны с Россией.

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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/04/13/rosiya-zdatna-planuvati-dlya-ukraini-povtorennya-gruzinskogo-sczenariyu-2008-go-roku-–-andrij-taran-zustrivsya-z-poslom-franczii-v-ukraini/
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