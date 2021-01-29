Россия собирается захватить новые территории Украины, – доктрина

Террорист и деятель боевиков самопровозглашенных "ЛДНР" Михаил Полынков по прозвищу "Хрусталик" опубликовал документы форума сепаратистов под названием "Русский Донбасс", который они проводят в Донецке.

Военные РФ. Фото: Google

Боевики опубликовали финальную версия так называемой доктрины, которая состоит из семи пунктов.

Стоит обратить пристальное внимание на шестой пункт "документа", где рассказывается о том, что "ДНР-ЛНР" должны "установить контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей". Проще говоря – захватить оставшиеся территории Донбасса.

Также "доктрина" гласит о "поддержке русских в Украине".

Сам Полынков заявил, что ему не понравился предложенный план. Он назвал его пустыми разговорами.

На мероприятии боевиков присутствовали российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян, а также главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины. В боевых действиях участвуют регулярные войска России при поддержке незаконных вооруженных формирований. Началу войны на Донбассе предшествовала аннексия Крыма, которая случилась в марте 2014 года.

За время конфликта погибли более 14 тысяч граждан Украины.

Ранее новый президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где они, в том числе, обсудили войну на Донбассе, после чего в Кремле заявили о серьезных противоречиях между президентами.

"Комментарии" сообщали о том, что Байден будет говорить с Путиным с позиции силы.

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