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Главная Новости Политика внешняя политика Россия собирается захватить новые территории Украины, – доктрина
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Россия собирается захватить новые территории Украины, – доктрина

Они собираются захватить две трети областей

сегодня, 09:23
Автор:

Гриниченко Дима

Террорист и деятель боевиков самопровозглашенных "ЛДНР" Михаил Полынков по прозвищу "Хрусталик" опубликовал документы форума сепаратистов под названием "Русский Донбасс", который они проводят в Донецке. 

Россия собирается захватить новые территории Украины, – доктрина

Военные РФ. Фото: Google

Боевики опубликовали финальную версия так называемой доктрины, которая состоит из семи пунктов.

Стоит обратить пристальное внимание на шестой пункт "документа", где рассказывается о том, что "ДНР-ЛНР" должны "установить контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей". Проще говоря – захватить оставшиеся территории Донбасса.

Также "доктрина" гласит о "поддержке русских в Украине". 

Сам Полынков заявил, что ему не понравился предложенный план. Он назвал его пустыми разговорами. 

На мероприятии боевиков присутствовали российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян, а также главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины. В боевых действиях участвуют регулярные войска России при поддержке незаконных вооруженных формирований. Началу войны на Донбассе предшествовала аннексия Крыма, которая случилась в марте 2014 года.

За время конфликта погибли более 14 тысяч граждан Украины.

Ранее новый президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где они, в том числе, обсудили войну на Донбассе, после чего в Кремле заявили о серьезных противоречиях между президентами.

"Комментарии" сообщали о том, что Байден будет говорить с Путиным с позиции силы

Также читайте о введении новых санкций против России со стороны Украины.


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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 10:25

убить всех кто вторгается в Украину с оружием! лднр полностью уничтожить всех выстрелят отгородиться стеной от России и заново отстроить. тоже самое с Крымом

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