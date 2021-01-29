Россия собирается захватить новые территории Украины, – доктрина

Язык
Coinspot 29.01.2021
BTC/USD
35429.70
ETH/USD
1357.32
LTC/USD
138.23
НБУ 29.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Террорист и деятель боевиков самопровозглашенных "ЛДНР" Михаил Полынков по прозвищу "Хрусталик" опубликовал документы форума сепаратистов под названием "Русский Донбасс", который они проводят в Донецке.
Военные РФ. Фото: Google
Боевики опубликовали финальную версия так называемой доктрины, которая состоит из семи пунктов.
Стоит обратить пристальное внимание на шестой пункт "документа", где рассказывается о том, что "ДНР-ЛНР" должны "установить контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей". Проще говоря – захватить оставшиеся территории Донбасса.
Также "доктрина" гласит о "поддержке русских в Украине".
Сам Полынков заявил, что ему не понравился предложенный план. Он назвал его пустыми разговорами.
На мероприятии боевиков присутствовали российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян, а также главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская агрессия против Украины. В боевых действиях участвуют регулярные войска России при поддержке незаконных вооруженных формирований. Началу войны на Донбассе предшествовала аннексия Крыма, которая случилась в марте 2014 года.
За время конфликта погибли более 14 тысяч граждан Украины.
Ранее новый президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где они, в том числе, обсудили войну на Донбассе, после чего в Кремле заявили о серьезных противоречиях между президентами.
"Комментарии" сообщали о том, что Байден будет говорить с Путиным с позиции силы.
Также читайте о введении новых санкций против России со стороны Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Правдоруб
сегодня, 10:25
убить всех кто вторгается в Украину с оружием! лднр полностью уничтожить всех выстрелят отгородиться стеной от России и заново отстроить. тоже самое с Крымом