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Россия готовится к наступлению на территорию Украины, – Ярош

В России уже заговорили о бомбардировке украинских городов

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Экс-глава "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил о том, что российская армия готовится к наступательным действиям на территорию Украины, Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

Россия готовится к наступлению на территорию Украины, – Ярош

Фото: Google

По его словам, Россия может пойти на открытие фронта с Юга или Севера, так как на российских пропагандистках ток-шоу в последнее время идет серьезное обсуждение авиационных ударов по украинским городам.

Ярош отметил, что россияне снова начали говорить о том, что будут наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе. Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму находится российская авиация, которая постоянно отрабатывает потенциальную бомбардировку Николаева и Одессы. 

Он сказал, что Россия готовится к наступательным и десантным операциям на территории Украины. Также Ярош отметил, что в России начались мероприятия по мобилизации для того, чтобы пополнить оккупационные силы на Донбассе. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает и называет себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после незаконного "референдума".

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Источник: https://plus.obozrevatel.com/crime/esli-byi-ne-dobrovoltsyi-myi-byi-poteryali-donbass-yarosh-o-dobrovolcheskom-dvizhenii-situatsii-na-fronte-i-pobedu.htm
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