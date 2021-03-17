Россия готовится к наступлению на территорию Украины, – Ярош

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Гриниченко Дима
Экс-глава "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил о том, что российская армия готовится к наступательным действиям на территорию Украины, Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".
Фото: Google
По его словам, Россия может пойти на открытие фронта с Юга или Севера, так как на российских пропагандистках ток-шоу в последнее время идет серьезное обсуждение авиационных ударов по украинским городам.
Ярош отметил, что россияне снова начали говорить о том, что будут наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Днепру, Харькову, Одессе. Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму находится российская авиация, которая постоянно отрабатывает потенциальную бомбардировку Николаева и Одессы.
Он сказал, что Россия готовится к наступательным и десантным операциям на территории Украины. Также Ярош отметил, что в России начались мероприятия по мобилизации для того, чтобы пополнить оккупационные силы на Донбассе.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает и называет себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после незаконного "референдума".
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