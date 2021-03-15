Россия готова к открытому введению войск в Украину, – Грымчак

Бывший заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил о том, что Россия готова к введению войск на территорию Украины, и может начать эскалацию в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире канала "Обозреватель".

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По его словам, Россия нагнетает ситуацию на Донбассе и поднимает ставки, готовясь к открытому введению войск на территорию Украины. Он отметил, что эскалации со стороны россиян стоит ожидать в ближайшее время, так как других вариантов у них нет.

Политик сказал, что Кремль начинает вести себя более агрессивно из-за введения новых санкций со стороны Запада, а также провала реинтеграции Донбасса в Украину на российских условиях.

Также Грымчак напомнил, что агрессией против Украины российская власть может попытаться усилить свои позиции перед выборами в Государственную думу в сентябре 2021 года.

Он отметил, что от высокопоставленных российских чиновников звучат заявления о том, что необходимо разорвать отношения с Западом и устроить прямое военное вторжение в Украину под флагом миротворцев.

Грымчак сказал, что прямое введение российских войск будет проходить под "краской" миротворцев ООН. Он сказал, что такой вариант был в 2014 году, существует и сейчас.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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