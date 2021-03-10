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Главная Новости Политика внешняя политика Россия бросила огромные подразделения на раскачку ситуации в Украине, – СБУ
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Россия бросила огромные подразделения на раскачку ситуации в Украине, – СБУ

На Россию работают блогеры, ботофермы, телеканалы и хакеры

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

В Службе безопасности Украины рассказали о том, что в российских спецслужбах работают целые подразделения, которые занимаются раскачиванием ситуации в нашей стране и проводят операции подрывного характера. Об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время форума "Украина.30".

Россия бросила огромные подразделения на раскачку ситуации в Украине, – СБУ

Фото: РБК

По его словам, в спецслужбах России есть целые подразделения, которые занимаются исключительно работой против Украины. Он отметил, что  россияне наращивают масштаб гибридной агрессии в отношении нашей страны. Это заключается в проведении информационных операций и акций, в том числе и подрывного характера. 

Глава департамента СБУ сказал, что Россия использует для пропаганды против Украины все доступные средства, среди которых телеканалы, сайты, социальные сети, Telegram-каналы, ботофермы и блогеры. 

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые работают против Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, зачем Украине центр противодействия дезинформации.

Читайте также о возможных последствиях встречи Путина и Зеленского. 


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-spetssluzhbakh-rf-ye-pidrozdily-yaki-pratsiuiut-vykliuchno-za-ukrainskym-napriamom-departament-kiberbezpeky-sbu?fbclid=IwAR0KUnh3Z5P7FhDz1fOfT2lcEYouuE4Iw6qTNTK8UMzJ1aUzSQ8KTAusLAg
Теги:
comments

Обусуждения

Игорь

сегодня, 12:20

и что конкретно эти ОГРОМНЫЕ подразделения делают?

Брат

сегодня, 12:16

Против Украины работает сбу под контролем ЦРУ,занимающее половину здания СБУ,а также сами дебилы-политиканы,включая зе,так называемые активисты-пассивисты-террористы,своей тупой русофобией и лизанием западного зада.Ну и баранизм русофобскоц части украинцев.Действие рождает противодействие и чем большее давление будут оказывать нацики на общество,тем скорее Украина взорветься.

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