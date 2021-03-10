Россия бросила огромные подразделения на раскачку ситуации в Украине, – СБУ

В Службе безопасности Украины рассказали о том, что в российских спецслужбах работают целые подразделения, которые занимаются раскачиванием ситуации в нашей стране и проводят операции подрывного характера. Об этом сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время форума "Украина.30".

Фото: РБК

По его словам, в спецслужбах России есть целые подразделения, которые занимаются исключительно работой против Украины. Он отметил, что россияне наращивают масштаб гибридной агрессии в отношении нашей страны. Это заключается в проведении информационных операций и акций, в том числе и подрывного характера.

Глава департамента СБУ сказал, что Россия использует для пропаганды против Украины все доступные средства, среди которых телеканалы, сайты, социальные сети, Telegram-каналы, ботофермы и блогеры.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые работают против Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, зачем Украине центр противодействия дезинформации.

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