Нововведения от Зеленского: зачем Украине Центр противодействия дезинформации

Сегодня, 9 марта, во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм", президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в ближайшее время начнет работу Центр противодействия дезинформации. Он также отметил, что в Украине планируют ввести уроки медиаграмотности в школьной программе для развития критического мышления у детей. Эксперты проанализировали эти инициативы для издания "Комментарии".



Центр противодействия дезинформации

Продвижение медиаграмотности – очень важно для Украины

Исполнительная директор Украинского института медиа и коммуникации, медиаэксперт Диана Дуцик считает, что и создание Центра противодействия дезинформации, и продвижение медиаграмотности – это важные инициативы.

"О том, что должен быть единый центр противодействия, в первую очередь российской пропаганде и дезинформации, мы как, и другие коллеги-медиаэксперты говорили с момента, когда Россия начала военную и информационную агрессию. Поэтому я считаю, что мы с этой инициативой опоздали на многие годы. Хотя это не значит, что Центр не нужно создавать сегодня. Единственное, я была бы реалисткой. Вряд ли он сегодня может стать международным хабом, как того хочет президент. Мы упустили время. Европейские партнеры уже давно создали свой Стратком (Центр стратегических коммуникаций), который успешно работает. Чтобы взять на себя координацию в международном масштабе, нужны серьезные средства, которых Украина не имеет, а также стратегическое видение. Стратегическое видение – это соответствующие кадры. Посмотрим, кто возглавит Центр, кто будет в команде", – отмечает Диана Дуцик.

Комментируя инициативу по медиаграмотности, эксперт назвала ее гиперважной в сегодняшнем мире, в условиях информационного хаоса.

"Но опять есть одно "но". Президент сказал, что "уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе" (дословно). Тот, кто готовил ему выступление, видимо, плохо знает эту тему, – говорит Диана Дуцк. – На самом деле, в Украине в части школ (в рамках экспериментальной программы) внедряется медиаграмотность. Другое дело, что надо переходить к внедрению медиаграмотности (или как отдельного предмета, или интегрированного в другие гуманитарные предметы) во всех школах. И для этого необходимо осуществить ряд мероприятий, возможно, и на законодательном уровне".

Исполнительная директор Украинского института медиа и коммуникации резюмирует: "В целом инициативы хорошие, но вопрос в том, как они будут реализованы, насколько реалистичные цели будут ставиться перед теми, кто их будет воплощать в жизнь, и достаточным ли будет финансирование".

Кардинальных изменений в Украине ждать не стоит

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин считает, что появление специальных людей, которые будут заниматься вопросами противодействия дезинформации, в такой большой стране как Украина ничего кардинально не изменит.

"Пока в госаппарате не будет работать вертикально-интегрированная система стратегических коммуникаций, проникающая в каждый орган власти, Центр противодействия дезинформации будет всего лишь еще одной организацией, на которую будут вешать всех собак. Никакой Центр, сколько бы денег он ни стоил, не сможет справиться с мультимиллиардной проблемой. Он может быть эффективной частью системы. Однако заменить систему собой – просто не в состоянии", – поясняет Дмитрий Золотухин.

По его словам, в появлении такого Цента он не видит никаких рисков, кроме отсутствия желаемого результата.

"К тому же, мы еще не видели подробностей того, что, собственно, собирается предложить нам Министерство культуры и информационной политики. А не имея фактов, сложно судить о том, какие могут быть риски", – отмечает эксперт.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии" об особенностях функционирования медиа и туристической сферы в нынешних условиях, а также о том, что тормозит развитие этих отраслей.

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