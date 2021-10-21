Россия демонстративно срывает мирный процесс: как действовать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы 20 октября признал, что ситуация на Донбассе, где участились обстрелы, осложнилась. А потому следует быть готовыми к любому развитию событий.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность по поводу приостановления работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, и призвали к урегулированию конфликта.

Напомним, что в Донецке и Горловке наблюдателей в какой-то мере взяли в заложники. Работа контрольных пунктов въезда-выезда остается фактически заблокированной оккупантами, как и процесс переговоров.

Россия явно усиливает провокации на Донбассе и вокруг него.

Что происходит и почему? Как следует в этой ситуации действовать Украине? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился Алексей Гарань – профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Думаю, что блокирование КПВВ со стороны оккупантов – это важный козырь для Украины. Это демонстрирует, кто на самом деле не заинтересован в контактах. Российская пропаганда разгоняет месседжи, что Украина якобы не помогает людям на оккупированной территории, бросила их, не обращает на них внимание. А правда совсем другая. Даже в условиях пандемии не мы блокируем пункты пропуска, а Россия и коллаборанты. Они же начали блокаду деятельности СММ ОБСЕ. Сначала не пропускали на те или иные участки ОРДЛО, мешая мониторингу отвода вооружения и так далее. Потом вынудили прекратить деятельность пунктов контроля Миссии на российско-украинской границе на оккупированном Донбассе", — говорит профессор.

А теперь, по словам Гараня, россияне попытались использовать задержание украинской стороной боевика Андрея Косяка (с июля 2021 служит в "Представительстве Специального центра контроля и координации прекращении огня" — фейкового СЦКК, который не признаёт Украина), чтобы вовсе заблокировать деятельность СММ ОБСЕ в ОРДЛО.

"Напомню, что в СЦКК действовали лишь две стороны – Россия и Украина. После того, как Россия вышла оттуда, осталась только украинская сторона. "СЦКК", которые создали т.н. "ДНР" и "ЛНР" у нас не признаётся. Россия это знает, но всё равно использует ситуацию с задержанием Косяка (напомню, что он ранее входил в состав незаконных вооруженных формирований, а задержан был 13 октября 2021-го на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области; подозреваемый был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет) для дестабилизации", — продолжает Алексей Гарань.

Тем самым, уверен эксперт, Россия пытается повысить субъектность т.н. "ДНР" и "ЛНР". Используя некие протесты граждан против СММ ОБСЕ, потому что украинская сторона задержала представителя "СЦКК". Всё это – информационный шум, попытка обвинить Украину в несоблюдении договоренностей.

Задержанный вроде бы имеет паспорт РФ (плоды той самой роспаспортизации в ОРДЛО). И Россия пытается на это давить. И будет продолжать, пытаясь сохранить лицо. Могут пойти на некие дополнительные провокации, чтобы давить на Украину и освободить этого задержанного.

Украинская же сторона может попробовать обменять Косяка на кого-то из задержанных российской стороной.

"Позиция России неизменна – наглая, провокационная. В этом смысле показательна недавняя откровенно хамская, антиукраинская статья в "Коммерсанте" бывшего российского президента и бывшего же премьера, нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Всё указывает на то, что в ближайшее время изменений в позитивную сторону в процессе урегулирования конфликта на Донбассе не произойдет", — говорит профессор политологии.

Россия же, по словам Алексея Гараня, будет ждать формирования нового правительства в Германии.

В следующем году – выборы президента во Франции. Эксперт напоминает, что Германия и Франция – члены нормандского формата. Так что Россия будет тянуть время. И наивно надеяться, что она пойдет на какие-то уступки. Ее позиция традиционно деструктивна.

"Мы же можем и должны говорить о том, что Россия срывает Минские соглашения, а также договоренности по итогам саммита нормандской четверки в Париже в декабре 2019-го. И там, и там подтверждалось, что СММ ОБСЕ должна действовать на ВСЕЙ территории Донбасса. А мы видим, что ей не дают действовать. Плюс паспортизация. Плюс – непрекращающиеся обстрелы и нежелание вести конструктивные переговоры. Россия демонстративно срывает мирный процесс. И для нас это отличные дипломатические козыри, чтобы говорить – санкции нужно не просто сохранять, но и ужесточать", — резюмировал Алексей Гарань.

Ранее на портале "Комментарии" — глава Пентагона назвал виновника конфликта на Донбассе: к чему ведут такие заявления.





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