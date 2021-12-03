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Арахамия: прямые переговоры с РФ станут признанием того, что Россия – сторона конфликта

У Зеленского хотят бросить России прямой вызов, предложением начать переговоры по Донбассу

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Власть не боится угроз некоторых активистов, которые, услышав намерения президента Зеленского пойти на прямые переговоры с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе, начали заявлять, что это будет означать конец власти. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия: прямые переговоры с РФ станут признанием того, что Россия – сторона конфликта

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

По словам нардепа, власть уже столкнулась ранее с "красными линиями", хотя имела исторический момент в 2019-м году, когда могла раз и навсегда покончить с "мертворожденными Минскими соглашениями". Но тогда власти не хватило решительности сделать такой шаг.

"Мы были не готовы к массовым протестам и так далее. Потом мы погрузились в эти Минские соглашения. Мы сделали все, что необходимо – КПВВ открыли, отвели войска, обмены пленными. Все это важно, но это не то, что ждет большинство людей, потому что они хотят увидеть настоящее какое-то движение", – отметил Давид Арахамия.

Политик называет прямые переговоры – важным моментом в урегулировании конфликта на Донбассе, потому что украинская власть называет вещи своими именами, то есть, по факту, называет Кремль ответственным за войну на востоке. Россия постоянно пытается избежать этой маркировки. Москва пытается посадить Киев за стол переговоров с главарями непризнанных квазиреспублик. Хотя есть масса доказательств, которые подтверждены Украиной и ее международными партнерами, что именно Россия стоит за войной в Украине.

Он добавил, прямой вызов президента Зеленского России на переговоры – это и есть фактически признание того, что РФ – сторона конфликта. Арахамия считает, что Россия будет пытаться до последнего избежать ответственности за развязанную войну, но Украина должна стоять на своём и достигать результата.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fR71yUpyhRc
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