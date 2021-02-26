Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сделал важное заявление по поводу войны на Донбассе и Минского процесса. Он сказал, что с июля 2020 года переговоры в Минске фактически заблокированы. Об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Америки".

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По его словам, переговорный процесс в Минске фактически заблокирован с июля 2020 года. Любые дискуссии полностью прекращены, а вместо них остались только странные требования и постоянные перепалки.

Он отметил, что, к примеру, россияне требуют принятие украинским парламентом постановления о признании Минских соглашений и подписания его президентом Украины Владимиром Зеленским.

Резников сказал, что Украина всегда отвечает тем фактом, что Минские соглашения не являются договором международного уровня, а поэтому не обязательны для выполнения. Он добавил, что наша страна не отказывается от принципов и основ, которые заложены в Минске.

Министр подчеркнул, что Минские соглашения предусматривают вывод войск, техники и боевиков с территории Украины, а также полную демилитаризацию и прекращение огня.

После этого можно будет говорить о проведении местных выборов и законопроекте об особенностях местного самоуправления. Вице-премьер сказал, что Украина всегда настаивает на том, что сначала нужно выполнять блок безопасности, а уже потом приступать к политической части.

Справка: c апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кабмине перечислили главные тезисы российской пропаганды.

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