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Резников сделал важное заявление по поводу войны на Донбассе

В Минске происходят только стычки

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сделал важное заявление по поводу войны на Донбассе и Минского процесса. Он сказал, что с июля 2020 года переговоры в Минске фактически заблокированы. Об этом он сообщил в интервью изданию "Голос Америки".

Резников сделал важное заявление по поводу войны на Донбассе

Фото: Google

По его словам, переговорный процесс в Минске фактически заблокирован с июля 2020 года. Любые дискуссии полностью прекращены, а вместо них остались только странные требования и постоянные перепалки.

Он отметил, что, к примеру, россияне требуют принятие украинским парламентом постановления о признании Минских соглашений и подписания его президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Резников сказал, что Украина всегда отвечает тем фактом, что Минские соглашения не являются договором международного уровня, а поэтому не обязательны для выполнения. Он добавил, что наша страна не отказывается от принципов и основ, которые заложены в Минске.

Министр подчеркнул, что Минские соглашения предусматривают вывод войск, техники и боевиков с территории Украины, а также полную демилитаризацию и прекращение огня. 

После этого можно будет говорить о проведении местных выборов и законопроекте об особенностях местного самоуправления. Вице-премьер сказал, что Украина всегда настаивает на том, что сначала нужно выполнять блок безопасности, а уже потом приступать к политической части. 

Справка: c апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кабмине перечислили главные тезисы российской пропаганды.

Читайте также, почему Россия не открывает пункты пропуска на Донбассе.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/Interview-reznikov/5792236.html?nocache=1
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