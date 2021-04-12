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Главная Новости Политика внешняя политика Резников рассказал, сколько лет займет возвращение Крыма и Донбасса
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Резников рассказал, сколько лет займет возвращение Крыма и Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников рассказал, сколько займет возвращение Крыма и Донбасса

сегодня, 14:05
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, сколько лет уйдет на полное возвращение Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в интервью изданию "BBC Украина".

Резников рассказал, сколько лет займет возвращение Крыма и Донбасса

Алексей Резников

По его словам, полное возращение и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины займет около 25 лет. Он отметил, что скорее всего, он не будет последним министром, который занимается данным вопросом. Резников подчеркнул, что не нужно путать реинтеграцию и деоккупацию.

Он отметил, что для полной реинтеграции нужно поколение, то есть около 25 лет. Министр сказал, что это его позиция, которая является неизменной, хотя за нее его часто критикуют. В процесс полноценной реинтеграции он включил деоккупацию, демилитаризацию, установление конституционного порядка и кропотливый процесс дальнейшего возвращения территорий.

Резников также заявил, что чувствует, что именно деоккупация территорий случится при его каденции министром. 

Справка: в марте 2014 года Россия оккупировала Крым после проведения незаконного "референдума", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. В апреле 2014 года Россия начала военную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского не исключают атаки России на Донбассе.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56694867
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