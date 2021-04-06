Резников рассказал, почему Россия устроила обострение на Донбассе

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Алексей Резников назвал причины эскалации конфликта на Донбассе, которую Россия устраивает в последнее время. Об этом он сообщил в эфире передачи "Свобода слова".

Войска РФ

По его словам, Россия устраивает провокации на границе с Украиной и стягивает регулярные войска по ряду причин. Первой причиной министр назвал рост цен на продукты в России в последнее время, который прочувствовал каждый рядовой житель. Он отметил, что накануне выборов в Госдуму, которые пройдут осенью 2020 года – это очень чувствительный фактор внутреннего напряжения.

Также Резников сказал, что большинство стран мира перестали относиться к России с уважением, а российские политики поняли этот факт. Он подчеркнул, что эскалация нужна России для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, а также поднять ставки в противостоянии с США.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала незаконная аннексия Крыма Россией, которая произошла после проведения так называемого "референдума", противоречащего международному праву.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, на что может повлиять привлечение США к переговорам по Донбассу.

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